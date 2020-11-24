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國手教練帶頭！小選手爆「飯店酗酒裸擁入睡」　脫序影片流出

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圖、文／毅傳媒

時代力量立委邱顯智日前才踢爆體協涉詐領千萬的醜聞，事件還尚未消停。《毅傳媒iWAKE》日前透過特殊管道得知，今年8月滑輪溜冰協會為青少年所舉辦的訓練營，竟發生小選手同床、相擁入眠的離譜事件。不僅如此，還發生鬥毆、酗酒、集體抽菸，記者找上選手家長，家長證實並痛批體育署、體協的管理螺絲已出現嚴重問題。

▲▼國手教練帶頭 未成年男女選手爆酗酒裸睡。（圖／毅傳媒提供）

▲國手教練帶頭 未成年男女選手爆酗酒裸睡。（圖／毅傳媒提供，下同）

《毅傳媒iWAKE》獨家取得這些畫面，這才發現原來帶孩子們去狂歡的，竟是前滑雪國手文彥博！滑輪協會坦承該營確實發生了一些狀況，已緊急召開紀律檢討會，目前確定訓練營中擔任教練的知名滑板手張明堂因此案遭記過一次。至於文彥博的部分，滑協表示細節還釐清當中。


青少訓練營 男女同床眠

高級飯店的房間內煙霧瀰漫、地板滿是空酒瓶 ，床鋪被翻倒，騰出的空間竟成為格鬥擂台，2名少年在旁人簇擁鼓譟下，不斷揮拳毆打對方，場景宛如電影《鬥陣俱樂部》，很難想像，這樣的場景竟出現在由體育署專為年輕運動員舉辦的訓練營。

這些畫面都被《毅傳媒iWAKE》獨家掌握，且記者追查發現，今年8月滑輪溜冰協會（以下簡稱滑協）所舉辦「培育優秀或具潛力滑輪板選手訓練營」，除有選手在飯店房內互相鬥毆，還有一名小選手Z男更穿著浴袍在飯店外亂吼亂叫，並揮拳將另名青少年擊倒在地，只見被打的人直接倒地，還在地上翻了一圈，可見力氣之大。 Z男嘴裡還大飆：「 What！ What！ What！ Wait a minute , I want to say…」旁人向前阻擋，仍舊擋不住力大無窮的Z男。

▲▼國手教練帶頭 未成年男女選手爆酗酒裸睡。（圖／毅傳媒提供）

▲影片中小選手Z男向另名少年揮拳，把對方擊倒在地翻滾1圈。

不只如此，其他流出的畫面中，還可以清楚看到，小選手排排坐在超商落地窗前人手叼著一支菸、或在房內開心倒酒的畫面。更誇張的是，竟然有男女選手同睡一張床，甚至在照片上清楚看到男選手裸著上半身，與手擦紅色指甲油的女選手，在棉被中胸貼胸擁抱的畫面，讓學生家長看了簡直快要氣炸。

▲▼國手教練帶頭 未成年男女選手爆酗酒裸睡。（圖／毅傳媒提供）

▲流出的照片中，不乏男女同床、房內倒酒的離譜畫面。

千萬元補助 選手卻脫序

《毅傳媒iWAKE》查出， 體育署今年補助1100多萬元給滑協，其中650萬是年度計畫，另外510萬用來舉辦「潛力選手培訓計畫」，而滑協今年8月邀請前滑雪國手文彥博（綽號：Perry叔叔）擔任訓練營總召， 文彥博2014年曾經代表台灣出國參加冬奧資格賽，沒想到帶起訓練營卻如此馬虎行事，不僅協會未妥善監督，負責補助經費的體育署，拿著大筆納稅金，卻未嚴謹掌握訓練成效，反倒讓選手發生脫序行為，也難辭其咎。

有家長私下抗議，在訓練營期間，文彥博和另一位滑板教練張明堂，不僅放任小選手生活荒腔走板，更有多段畫面顯示，文彥博竟然帶著小選手到KTV狂歡，並在起鬨之下扭動身軀狂舞，似乎完全忘記帶隊教練責任，種種失序狀況令人搖頭，但滑協卻僅處分張明堂。

回顧文彥博的臉書，8月底他曾PO出一支訓練營成果發表影片，寫著：「我們的任務，是幫助他們（選手）找到一個合適的舞台。」更說：「在板場上抽煙喝酒吸毒才是酷的那個年代早就已經過去了！」但對照訓練營仍是抽煙喝酒樣樣來的混亂情況，可說是極度諷刺。

▲▼國手教練帶頭 未成年男女選手爆酗酒裸睡。（圖／毅傳媒提供）

▲文彥博帶著小選手一起去KTV，起鬨之餘還忘情跳舞。

總召有疏忽 家長盼整頓

國際上越來越重視滑板運動，尤其是國際奧委會在2016年正式把滑板列入奧運比賽項目，預計在2020東京奧運首次登場，讓政府開始重視滑板運動，許多家長投入大量資源，就是希望讓孩子在國際上發光發熱，但訓練營卻發生如此離譜情形，家長感嘆，若協會再不及時整頓，只怕有更多選手權益被犧牲。

諮商心理師林萃芬表示，青少年時期因為生理、心理都急遽變化，包括憤怒、憂鬱等情緒都會被放大，也容易對異性好奇和衝動，因此更需要大人引導；林萃芬也坦言，滑輪協會的訓練營僅10多名選手參加，其實有很多方法可避免男女同床，但總召有所疏忽、或沒有辦法掌握狀況，才讓這樣的事發生。

▲▼國手教練帶頭 未成年男女選手爆酗酒裸睡。（圖／毅傳媒提供）

▲滑協辦訓練營發生如此離譜的情形，體育署恐怕難辭其咎。

體育署懲處 滑協狀況外

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，日前曾接到民眾投訴及立委陳情，指該訓練營有違紀情形，經調查後已對教練和選手做出懲處，由於這是首次辦滑板訓練營，出現這樣管理失當的問題，已請滑輪溜冰協會提出管理辦法；另外，雖然也接獲文彥博帶選手去唱歌的投訴，但文並非協會內部的員工或教練，因此無法對他做出懲處。

滑輪溜冰協會秘書長蕭永福則表示，日前接獲體育署通知，才知道有民眾投訴該訓練營發生違紀的事情，已對張明堂、高世祥兩名教練懲處停權4月及12月，另有7名小選手也遭懲處。至於文彥博的部分，蕭永福開始支吾其詞，聲稱自己剛接秘書長職務，不清楚文彥博在訓練營中的角色。

另記者也透過LINE、臉書粉絲專頁傳訊給文彥博，但自截稿前仍未獲回應。

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