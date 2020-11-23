　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京白河堡水庫水位降　沈睡36年摩崖石刻重見天日

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲白河堡的摩崖石刻。（圖／翻攝自香港01）

▲白河堡的摩崖石刻。（圖／翻攝自香港01）

實習記者劉佩婷／綜合報導

北京延慶區白河堡水庫近日向下游輸水，水庫水位不斷降低，最後竟發現某崖壁上鑲著摩崖石刻。水庫工作人員指出，以前水庫放水，石刻從來沒有浮出水面，因為這次輸水量過大，才會讓暌違36年的摩崖石刻重見天日。

根據《北京日報》報導，在延慶區文物中的檔案裡存有1984年摩崖石還未入水的照片，上面記載著的是明代靖安堡的城堡附近，而在遼、金、元三代曾是御道的一段，名叫黑谷路。而通過石像的外型判斷，這組石像推測是出自於元代時期，當時街道的兩側都會有不少雕刻的佛像。

根據研究顯示，白河堡水庫的蓄水量高達6000多立方米，經過幾個月的輸水，目前的蓄水量不足至1000萬立方米，水位下降了16米，這就是摩崖石刻重見天日的原因。

石壁刻有三座連排佛像，每座高約1.5米、寬約0.9米，只有右邊的佛像可清晰看出身形和姿態，剩下兩座的輪廓已模糊。延慶區水務局指出，這組石刻是首次現身。當地的政府官員指出，這次的白河堡輸水會持續一年，估計摩崖石刻在兩年後會再度被水浸入。

▲白河堡水庫。（圖／CFP）

▲白河堡水庫。（圖／CFP）

白河堡水庫水環境管理中心人員王占海表示，會派人加強巡視這個奇珍異寶，讓這個文化古物長存在白河堡水庫中，這樣不僅能夠保佑人們，更能讓遊客們一同到這共襄盛舉，享受眼前這些壯觀的摩崖石像，也呼籲大家要一起保護這個文化遺產。

 
ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京白河堡水庫水位降　沈睡36年摩崖石刻重見天日

快失傳「木偶戲」共承傳　兩岸青年研習營登場

地下「捐米青」氾濫　賣主真槍實彈爽賺8萬元

上海近期本土疫情感染源為「北美輸入」　航空集裝箱害病毒擴散

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民嚇傻：手都洗不乾淨！

美方頻訪台　陸外交部：依據形勢作出正當必要反應

魚塘差點全吃光！　養殖戶不敢向「牠」討公道

男大生宿舍樓下「嘶吼6小時」求復合！路人助攻…女生堅決不下來

特斯拉逆向自撞　欄杆「整根貫穿」駕駛座...他爆血毀容！

陸監管「平台經濟」反壟斷　阿里巴巴：非常及時和必要

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

闖「待轉大富翁現場」迴轉被攔　他問兩次可以嗎？警盯上：熄火

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

黃子韜羞笑示愛IU：我願意秒娶她！　「主動私訊曝結果」直播真情告白

廚餘桶藏2屍丟台中、苗栗山區　狠殺16歲女、54歲男6煞收押

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

北京白河堡水庫水位降　沈睡36年摩崖石刻重見天日

快失傳「木偶戲」共承傳　兩岸青年研習營登場

地下「捐米青」氾濫　賣主真槍實彈爽賺8萬元

上海近期本土疫情感染源為「北美輸入」　航空集裝箱害病毒擴散

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民嚇傻：手都洗不乾淨！

美方頻訪台　陸外交部：依據形勢作出正當必要反應

魚塘差點全吃光！　養殖戶不敢向「牠」討公道

男大生宿舍樓下「嘶吼6小時」求復合！路人助攻…女生堅決不下來

特斯拉逆向自撞　欄杆「整根貫穿」駕駛座...他爆血毀容！

陸監管「平台經濟」反壟斷　阿里巴巴：非常及時和必要

與川普成對比！拜登白宮團隊「穩健專業」：恢復美國傳統領導地位

譚德塞：為幫助弱勢國家取得疫苗　WHO機制急需再43億美元挹注

多次為台發聲！布林肯確定獲國務卿提名　料續挺台灣國際參與

WHO聲稱：新冠肺炎0號病人「不只一人」　可能有多個起源

夜市買「水果3包450元」爸傻眼：第一次！員工大戰在地人怒嗆：討拍

新台幣2年升值幅度6.7%　央行4張圖說明：反映出口表現亮眼

台灣GDP成長率「30年首超中國」　劉寶傑驚：台灣錢淹腳目回來了

換iPhone12 pro滑了5分鐘「手指爆痛」！男看凹洞崩潰　恐怖照曝光

台股挑戰14000點！聯電漲幅創18年新高　市值逼近股王大立光

首曝住所照片！雞排妹傳授「斷捨離心法」，網：寫給高嘉瑜看？

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

大陸熱門新聞

以為甜甜藥是糖　女童吞40顆身亡

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

求職突抓狂！他尖刀割爆面試官喉嚨

婚宴前遭渣男狠殺！閨蜜爆「準婆婆一直嫌她」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　居民嚇傻：手都洗不乾淨！

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

名媛當搬磚妹　傲慢秀存款被罵爆

團隊活動3員工溺斃！恐怖畫面曝

2歲男童慘變「麵條手」！媽痛哭：都怪我

勞斯萊斯被噴漆「❤」表白！車主一看肇事者照片笑了

「租借女友」產業黑暗面揭密！　900隨便摸「綠色全套」內容曝光

婚姻失敗逃家！丈夫破門見妻兒全死光

魚塘差點全吃光！　養殖戶不敢向「牠」討公道

一餐吃8200喊貴　店家反擊打臉…網酸：沒錢別裝闊

更多熱門

相關新聞

江西驚現「摩崖石刻」　距今470年

江西驚現「摩崖石刻」　距今470年

江西彭澤縣一名攝影師日前在楊梓鎮大鳴山尋找拍攝題材時，意外於一處樹林中發現4塊「摩崖石刻」，上頭分別刻著「龍溪之源，大明嘉靖癸卯，宗萬奇書」、「大鳴山，大明嘉靖癸卯，宗萬奇書」、「清素，宗萬奇書」等字樣。根據專家推估，這4幅石刻距今至少有470年歷史。

關鍵字：

白河堡摩崖石刻

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

2波變天冷空氣＋雨！全台有感探14°C

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

坤達、小鐘才加入《極智對決》停播！

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

老太太在「樓梯間」搭小屋定居　媳婦竟回：家裡沒地方給她睡

16歲女遭水泥封屍！男友：怕說了會被殺

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

以為甜甜藥是糖　女童吞40顆身亡

「狂操作4台ATM」人夫哽咽一句！行員尷尬了

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD
街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面