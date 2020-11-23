北京白河堡水庫水位降　沈睡36年摩崖石刻重見天日

▲白河堡的摩崖石刻。（圖／翻攝自香港01）



實習記者劉佩婷／綜合報導

北京延慶區白河堡水庫近日向下游輸水，水庫水位不斷降低，最後竟發現某崖壁上鑲著摩崖石刻。水庫工作人員指出，以前水庫放水，石刻從來沒有浮出水面，因為這次輸水量過大，才會讓暌違36年的摩崖石刻重見天日。

根據《北京日報》報導，在延慶區文物中的檔案裡存有1984年摩崖石還未入水的照片，上面記載著的是明代靖安堡的城堡附近，而在遼、金、元三代曾是御道的一段，名叫黑谷路。而通過石像的外型判斷，這組石像推測是出自於元代時期，當時街道的兩側都會有不少雕刻的佛像。

根據研究顯示，白河堡水庫的蓄水量高達6000多立方米，經過幾個月的輸水，目前的蓄水量不足至1000萬立方米，水位下降了16米，這就是摩崖石刻重見天日的原因。

石壁刻有三座連排佛像，每座高約1.5米、寬約0.9米，只有右邊的佛像可清晰看出身形和姿態，剩下兩座的輪廓已模糊。延慶區水務局指出，這組石刻是首次現身。當地的政府官員指出，這次的白河堡輸水會持續一年，估計摩崖石刻在兩年後會再度被水浸入。

▲白河堡水庫。（圖／CFP）



白河堡水庫水環境管理中心人員王占海表示，會派人加強巡視這個奇珍異寶，讓這個文化古物長存在白河堡水庫中，這樣不僅能夠保佑人們，更能讓遊客們一同到這共襄盛舉，享受眼前這些壯觀的摩崖石像，也呼籲大家要一起保護這個文化遺產。