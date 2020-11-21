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女人隱形戰原因曝！老公「天真無邪介入」就能鬆動強大「婆媳結界」

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▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆媳之間的戰爭，對男性而言，像某種壓力強大的結界存在。（示意圖／CFP）

文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）、譯者／陳亦苓

摘自／摘自悅知文化《老婆使用說明書

女人之間的戰爭，是男人看不到的問題之一。

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女性腦彷彿能夠鉅細靡遺地掃描、感受半徑3公尺內的範圍，在無意識之中佔據主導地位。一旦無法照著自己的想法控制此空間範圍，便會陷入「被忽略」的感覺中，引發焦慮與不滿，導致壓力不斷累積。

婆媳彼此不爽，就屬於這種「控制領域」的衝突。能幹的主婦是以公釐為單位來識別廚房及客廳，並於不知不覺中予以徹底掌控。因此，對於自己放的東西稍有移位或是動線受阻等現象，都會感受到很大的壓力，有時甚至連老公進入此範圍都會被嫌棄。

對婆婆來說，越是能幹的媳婦，一定越會把自己（娘家）的規矩帶進來，所以越是讓人難以忍受。但完全不幫忙的媳婦也很令人生氣。

女人之間的隱形戰爭，對男性而言，只會覺得似乎有某種壓力強大的結界存在，讓人不知所措也無能為力。

聰明的媳婦會以天真無邪的姿態，戰戰兢兢地進入婆婆的結界，逐漸建立出共同的規矩。而聰明的婆婆，則會回想過去自己曾感受過的「在婆婆的結界中的疏離感」，進而關照媳婦。

簡言之，關鍵就在於雙方的觀察力與同情心。一旦任一方缺乏其中一項能力，那麼不只是婆媳之間，就算是親生母女之間也會戰個不停。

婆家壓力的關鍵在老公

話雖如此，但男人千萬不可開口教訓女人，說什麼「互相體諒很重要」之類的話，因為看不見結界的人沒資格做出評論。不過，也正因為是看不見結界的人，才有能力解開結界。

妻子跟著丈夫一起回婆家時，公公婆婆是不可能會欺負媳婦的，但妻子卻總是一臉死氣沉沉，這是沒辦法的事，請接受這個事實。

老婆們都知道若是表現得像自己，就會讓婆婆不高興，但如果過度保持距離，感覺又會被認為是「很遲鈍的媳婦」，被自己深愛丈夫的雙親嫌棄也是很令人傷心。

就因為那種距離感很難掌握，所以妻子才會感受到很大的壓力，「不用在意啦」之類的話，是完全無法有任何安慰效果的。

然而，丈夫若是以天真無邪的態度介入至婆媳之間，這結界便會鬆開，氣氛就會變得輕鬆。例如：準備晚飯時，老公可以搶在老婆之前，先開口說：「媽，我來幫忙吧！」主動進廚房，並對著老婆說：「○○（老婆的名字），妳也過來，媽要做芝麻拌菜，妳也來看看怎麼做。」之類的，這樣就能自然地將媳婦帶進結界中。

即使被老媽回了一句：「你也得做家事喔，真可憐！」也不能退縮，要開朗地回答：「媽，妳這話就太落伍了，根據腦科學研究，家事做得好的男人比較受歡迎喔！」

此外，也有在上班的職業婦女老婆，於逢年過節等連假期間，其實都會想要和自家人輕鬆度過。要知道，對老公來說很自在的婆家，對老婆來說卻可是比職場還令人緊繃的地方。所以帶老婆回家時，記得先發制人，先提醒自己的爸媽「○○（老婆的名字）平常工作和家事兩頭燒，真的很累，希望她來時你們能讓她輕鬆一點，把她當自己女兒看待。」

婆媳的結界問題，有時只要一句話就能搞定，只是這話不能由媳婦開口。故若媽媽（婆婆）不肯說，就必須由兒子（老公）來說。
 

▲▼悅知文化出版《老婆使用說明書》、《老公使用說明書》。（圖／悅知文化）

★作者黑川伊保子，1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。

★本文摘自悅知文化出版《老婆使用說明書：腦科學專家教的 夫婦善哉70年聖經！如何和不講理的老婆相處？老公此生最大的專案管理。》如何扮演好「老公」這個角色？你需要徹底了解女性的腦部構造，擬定策略！老婆的怒火儘管對老公來說很危險，事實上，卻是她強烈希望獲得關注的訊息。本書從腦科學的立場，說明老婆不爽和發脾氣的原因，改善日本數十萬對夫妻關係，引起廣大迴響，累積突破60萬本引爆話題。

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