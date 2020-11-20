世界義大利美食週11/23全球同步舉辦　台灣將有15場官方餐酒宴

▲第5屆「世界義大利美食週」將於11月23至29日舉行，而台灣也將舉辦15場「義大利葡萄酒官方餐酒宴」。（圖／義大利美食教育中心提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

記者黃士原／台北報導

由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部以及農業部共同推廣的第5屆「世界義大利美食週」將於11月23至29日舉行，而台灣也將舉辦15場「義大利葡萄酒官方餐酒宴」，讓台灣民眾能夠不出國也能體驗義大利文化及餐桌上的葡萄酒禮儀。

全球疫情嚴峻而台灣防疫有成，台灣現在能夠做到全世界難以做到的事「上餐館吃飯」，再加上義大利與臺灣的多元飲食文化諸多相似，因此義大利駐台辦事處(IETCPO)及全球排名百大酒評家黃筱雯萌生「臺菜X 義大利酒」餐酒搭配的想法，以臺菜對比義大利菜餚概念，並由此連結搭配義大利酒，譬如說「托斯卡尼隔夜蔬菜湯」可對比「台灣菜尾湯」而搭配托斯卡尼葡萄酒，以此概念特別遴選5家臺菜餐廳合作，增加台灣與義大利的飲食文化交流。

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▲義大利葡萄酒官方餐酒宴預計評飲兩百款以上的義大利葡萄酒。（圖／義大利美食教育中心提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

義大利葡萄酒官方餐酒宴預計評飲兩百款以上的義大利酒王巴洛羅紅酒(Barolo DOCG)、義大利酒后巴爾芭萊斯克紅酒(Barbaresco DOCG)、托斯卡尼酒后布雷諾紅酒(Brunello DOCG)以及南義西西里火山葡萄酒(Etna DOC)，每一場提供至少15款以上、價值6萬元以上的歐盟最高等級DOCG葡萄酒，15場義大利官方葡萄酒餐酒宴，合計逾百萬元超過兩百款的義大利酒王酒后一次呈現。

義大利葡萄酒官方餐酒宴分別於台北W飯店、大稻埕慈聖宮、青青餐廳、膳馨民間創作料理、阿霞飯店、義大利餐酒館 FOCOSO Taipei 、WINE-derful葡萄酒餐廳、少帥禪園、吉天婦羅KICHI等地舉辦。

推廣義大利美食，這也是義大利文化中的最重要象徵。為了推廣地中海飲食做為人人都可以達成的健康生活方式以及均衡飲食，ITA義大利貿易辦事處和波隆那的未來食品研究所Future Food Institute合作，推出地中海飲食指南，自全球300多個義大利駐外大使館與辦事處所處城市中，台北被遴選成為11座代表城市，將由一星米其林鹽之華餐廳黎俞君主廚代表參與。

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