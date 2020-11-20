吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

▲吳寶春到石岡國中，手把手教做司康勉勵學生相信自己。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

世界麵包冠軍吳寶春日前受邀到台中市石岡國中親自教導30位學生做司康，除教導學生如何選用原料，並提醒同學揉麵團時一定要有耐心，同時注意發酵時間與烤箱的溫度，將累積10年的烘焙秘訣大方傳授給學生，也向學生分享心路歷程。

吳寶春表示，15歲那年隻身北上展開學徒生活，從搬鐵板、備料到各種打雜都做，因為身材矮小、烤盤太重經常燙傷，而且當時月薪僅6千元，為了多賺一點錢，下班後他還兼差洗車，經常洗到手掌乾裂流血，深夜再拖著疲憊身軀回到簡陋宿舍，隔天清晨3點又得起床準備上班，熬了4年半終於當上師傅。

▲吳寶春到石岡國中，手把手教做司康勉勵學生相信自己。（圖／記者游瓊華攝）



吳寶春原以為只要熬過去當上大廚就能一帆風順，未料因從小學習資源不足，能認出的文字不足以支撐他繼續深究、鑽研烘焙，因此他決定在各個面向加強學習，透過大量閱讀增進中文能力，還上日文課看懂日本烘焙書籍，並聽音樂與品酒，增加美感敏銳度。

吳寶春希望學生們要努力課業，因永遠不知道未來會需要用到什麼知識，因此最好就是在有機會時盡可能多學習。他也用自己的心路歷程鼓勵學生「冠軍只是當下，學習才是永遠，一定要相信自己，永不放棄。」

鴻海教育基金會啟動「遇見未來」計畫，邀請各行業的職人深入台灣偏鄉學生分享工作的趣味與挑戰，石岡國中校長鄭清埄說，感謝鴻海教育基金會提供這麼好的課程，讓學生們可以「遇見未來」，見賢思齊，也知道偏鄉孩子也能闖出一片天。