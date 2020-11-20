振興方案露曙光　美股三大指數收紅

▲華爾街股市今天收紅。（圖／路透社）

文／中央社紐約19日綜合外電報導

華爾街股市今天收紅，投資人原本擔心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例大增，會導致封鎖與裁員措施增加，但收盤前傳出新的振興方案露出希望曙光後，大盤向上拉高。

道瓊工業指數上漲44.81點或0.15%，收在29483.23點。

標準普爾500指數上漲14.08點或0.39%，收在3581.87點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚103.11點或0.87%，收在11904.72點。