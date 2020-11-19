「奈米屌」賺越多！調查發現：「7cm小鳥」年收226萬...大鵰賺不到一半

▲無關尺寸？調查顯示男士尺寸越小賺得越多！（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今年6月有一名女子在臉書指控男友因「下面奈米只有0.4」，行房時不順竟把氣出在女方身上，後來又偷吃女方友人，被抓包竟毆打女方導致臉部縫了10多針，女方公布男子「奈米屌」的模樣驚呆所有網友，男子對此揚言提告，不過根據一項調查顯示，「奈米屌」男士的薪資，其實比正常尺寸的民眾還賺得多！

▲「奈米屌」男士的薪資，其實比正常尺寸的民眾還賺得多！（圖／Pixabay）

自古以來，人類就對「如何從外觀，判斷陰莖長短」粉熱衷，相關統計最早可回溯到1899年，當時的科學家透過統計發現，身高和陰莖長度成正比，然而，這已經是相當古早以前的報告，根據英國《太陽報》引述自OnBuy.com的調查，陰莖的大小決定薪水的多寡，結果顯示，如果男性有「奈米屌」，這對銀行存款來說是個好消息。

▲研究發現，薪水隨著陰莖長度的增加而減少。（圖／翻攝自OnBuy.com）

OnBuy.com透過訪問997名男性回答有關工作，薪資和陰莖大小的問題，以查看「大小」和薪資是否存在關聯性，結果發現，陰莖長約3英寸（約7.62 公分）的人士，每年平均賺58000英鎊，折合台幣約226萬元；然而，在天秤的另一端，陰莖長為7英寸或8英寸的人士，每年平均收入約為27000英鎊至38000英鎊，折合台幣約105萬到148萬元。

▲調查顯示陰莖較小的人在工作中升職最快。（圖／翻攝自OnBuy.com）

至於在工作職等晉級方面，根據過去5年資料顯示，陰莖尺寸平均為4英寸（10.16公分）的人晉升比例最高（約為2.9），而在職業別方面，體力勞動者所佔比例最高的是6英寸和7英寸（15.24 公分和17.78 公分），分別占了59%和16%；儘管醫療人士可能賺取豐厚的薪資資，但他們的尺寸則是一般般，另外，被稱為最會賺錢的金融業人士，果然約在3英寸的比例最高，約7%，跟金融業人士並駕齊驅的則是律師，約4%。

陰莖大小一直都是許多男性在意的話題，如今英國居然有調查尺寸大小決定薪資的多寡，不過終究是份報告，大家還是參考參考就好。

▲調查顯示3英寸陰莖的人，每年平均賺58000英鎊。（圖／翻攝自OnBuy.com）

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