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「安妮的日記」與慰安婦相遇！13歲躲密室寫少女心事⋯台大限定展出

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▲▼安妮與阿嬤相遇：看見女孩的力量（圖／婦女救援基金會）

▲「安妮與阿嬤相遇：看見女孩的力量」特展在台大展出。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

《安妮日記》以13歲少女躲在密室的視角，記錄戰爭對女性的歧視跟迫害，流傳至今，而婦女救援基金會附設「阿嬤家-和平與女性人權館」與荷蘭「安妮之家博物館」合作，將安妮的日記、密室意象與阿嬤的故事連結，舉辦「安妮與阿嬤相遇：看見女孩的力量」特展，即日起在台大博雅教學館的藝文空間展出。

展覽主要呈現二戰時期，東、西方女孩在戰爭的壓迫下感受到的經歷，身為猶太人的安妮法蘭克（Anne Frank, 1929-1945）一家人為了躲避納粹的迫害，長年藏身在荷蘭的一處閣樓密室。當時年僅13歲的安妮以日記寫下不可思議的躲藏生活、成長的喜怒哀樂、青澀的愛情渴望，同時思考戰爭、歧視與女性人權等議題。

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與安妮同一個時代，地球另一端的亞洲，有遭受日軍性暴力的「慰安婦」，二戰結束後她們又因社會歧視，將自己禁錮在充滿傷痛的記憶中。約50年過後，這些勇敢的女性終能走出陰霾，證實戰爭的軍事行奴隸制度，並積極爭取女性人權，激勵全球的性別暴力受害者。希望藉這樣的呈現，在她們有生之年能爭取尊嚴跟權利。

▲▼安妮與阿嬤相遇：看見女孩的力量（圖／婦女救援基金會）

▲「安妮與阿嬤相遇：看見女孩的力量」台大展出。（圖／婦女救援基金會）
 
婦援會董事長葉德蘭表示，《安妮日記》一向被世界各地的中小學或或大學研究、閱讀，如今能與「阿嬤」相遇，展覽意義深遠。台灣大學副校長陳銘憲也說表示，感謝婦援會把這個活動帶到台大舉辦，把安妮的日記、生活，還有密室中的氛圍都帶到這個地方來跟我們分享。

荷蘭在台辦事處代表、駐台北以色列經濟文化辦事處代表也分別表示，不論是二戰時期身在歐洲的安妮一家，或是台灣的「慰安婦」阿嬤們，都不應該遭受戰爭或是人權、性別的迫害，也希望世界各國的人們都可以記得這些歷史造成的傷痛，讓世界一點一點往和平的道路上邁進。
 
其中荷蘭在台辦事處譚敬南代表說到，過去唸書時研究中國哲學，其中儒家的孟子主張人的本性是善良的，沒有誰是天生就是壞人，然而綜觀整個歷史中，卻遇到了許多殘酷的行為，雖然如此，他依舊相信人心的善良，「很榮幸我們和婦援會跟阿嬤家合作，並參加了安妮展，我堅信他們的故事都能繼續被講述，而人們內在的善良將戰勝心中的黑暗」。

台大安妮特展自即日起展出至11/18日，在台大博雅教學館1樓藝文空間舉辦，同時11月25日開始也是「國際終止婦女受暴日」，每年的這個時間都會展開為期16天的活動，共同響應「保護自我、尊重他人、性別平等、拒絕暴力」理念與行動。

▲《安妮日記》是安妮當年在戰爭時寫下的所有心事，包含處境艱困，後來成為二戰的珍貴見證。（圖／國立臺灣文學館）

關於《安妮日記》：

1942年6月12日，安妮‧法蘭克在烽火連天的13歲生日，收到的禮物是一本紅白格紋日記本，之後她開始將自己置身於戰爭陰影下的所有少女心事，通過文字保留在日記本上。7月全家人躲進父親公司的閣樓密室，儘管行動受限、處境艱困，她仍持續以充滿溫度而又早熟的筆調，訴說面對死亡隨時可能降臨的心路歷程、與家人的衝突對峙、青春期的渴望，還有她對自由、尊嚴和人性的終極信念。直到1944年8月1日，藏身地點被查獲的前三天為止。安妮死時年僅15歲，相傳是被出賣才遭查獲藏身地點，她恐怕不曾預料，自己的日記會成為二戰的珍貴見證，甚至被譽為「改變世界的10本書」之一。

▲小桃阿嬤70多年前上學途中被抓去當慰安婦，一生卻等不到日本道歉，生前曾穿上台南女中制服勉勵學妹「替我完成學業」。（圖／台南女中提供）

關於阿嬤：

約莫同一時期，地球另一端的島嶼上，同樣是花樣年華的少女們，在戰爭中成為性暴力的受害者，也被迫失去自我，所有的親情、愛情、夢想與人生，從此埋葬在異鄉的慰安所。與安妮不同的是，戰爭結束後，她們以倖存者的姿態活了下來，但數十年來飽受各方異樣眼光、冷嘲熱諷，成為漸漸老去的「阿嬤們」，但她們仍以堅毅的勇氣自我修復，直視過去的傷痕、解放暗黑的記憶，宛如強韌的蘆葦，遭遇橫逆卻不斷折。

國立台南女中鄭文儀校長曾經敘述慰安婦「小桃阿嬤」鄭陳桃的故事，當年在女中就讀上學途中的她，遭到日本警方強壓至海外當慰安婦，5年後返台又被親人以「家裡容不下當妓女的人」把她趕出去，此後獨居於屏東，一生在等日本道歉，卻一直到94歲過世都沒等到。

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