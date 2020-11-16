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怪奇事務所「橘貓最不怕死」　貓奴狂貼證據：超敢傻敢衝！

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▲▼ 黑松覺醒吧！沙士之裔。（圖／品牌提供）

▲怪奇事務所近日發表「橘貓是所有貓中最不怕死」的冷知識吸引超多網友討論。（圖／翻攝自怪奇事務所FB）

生活中心／綜合報導

說到「大膽」，你會想到什麼？是敢把手伸進恐怖箱、還是能夠拋開他人眼光勇敢作為的人？但無論怎樣，大家都很難將「大膽」跟喵星人聯想在一起吧！近日冷知識產生器「怪奇事務所」就貼出「橘貓不只最胖、更容易領便當」，就是因為牠們比其他喵星人更大膽、更敢衝，讓早已被喵星人攻佔的網友們開啟熱烈討論，紛紛曬出自己的貓咪笑說，「我們會繼續養肥牠們才能隨時敢傻敢衝！」

擅長分享冷知識、引起共鳴的「怪奇事務所」近日貼出「橘貓是所有貓中最不怕死的貓」文章，因為橘貓基因中的「雌雄異型」讓橘貓體性碩大、個性有著好膽量「適合幹大事」。尤其在研究中發現橘貓秉持著「不怕死精神」更加有侵略性，在鄉村中野貓幫派中非常活躍，讓網友看了笑稱根本是貓界「8+9」，有很多網友紛紛貼出自己家裡「最傻、最衝的喵星人」，爭奪貓界「最大膽」的稱號。

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怪奇事務所也進一步解釋，其實「大膽」就像迷人的雙面刃，有人為了安全裹足不前、有人為了尋找答案勇敢踏出去，雖然結果不盡相同，但像橘貓一樣大膽有衝勁的人往往能夠收穫最多掌聲。有眼尖網友就發現，其實在貼文中的三花貓上拿著一塊寫著「敢」字的碎片，最左邊的賓士也拿著黑松沙士態度瓶，才赫然發現怪奇事務所是這次黑松沙士70週年線上解謎活動的關主之一。

►►創角拿勇者大賞！出發前往黑松沙士新手村

怪奇事務所「橘貓最不怕死」 貓奴狂貼證據：超敢傻敢衝！（圖／品牌提供）

黑松沙士舉辦深受年輕世代喜愛的線上解謎活動《勇者解謎 覺醒！沙士之裔》，將黑松沙士粉專變成新手村，讓所有沙士勇者能夠在這懷著夢想、熱血出發，只要在貼文下方簽到就算創角完成。跟所有日式王道遊戲一樣，經過冒險、挑戰關主後，就能搜集到足以完成夢想的「寶藏」，這樣的冒險旅程，就像這70年來黑松始終陪伴著大家走過，在需要陪伴時用熱血、用態度走過，創造出許多難忘回憶。

這次加上怪奇事務所一共有四位關主，在新手村中的懸賞榜就貼著四位關主的提示，每個人身上都藏有一塊「勇敢碎片」，在聆聽完他們「敢傻敢衝」的冒險篇章後，將四塊碎片帶回新手村，在貼文下方宣示你的「勇者宣言」就有機會贏得勇者大賞，活動將在12月6日截止。獎品除了四款全新包裝的「黑松沙士態度瓶」外，最大獎就是人人都想要入手的iPhone 12（128G），只要入手就有機會能帶走最潮手機跟著黑松一起搖滾、大膽尋找屬於自己的夢想。

▲▼ 黑松覺醒吧！沙士之裔。（圖／品牌提供）

適逢70週年，黑松沙士邀請「茄子蛋」回到1988年重新詮釋經典主題曲〈我的未來不是夢〉，用渾厚嗓音詮釋出感動；近日更獻唱全新廣告主題曲〈敢傻敢衝〉，不到兩週就吸引超過450萬點閱，其中歌詞中唱到「敢傻敢衝，拯救世界越用力就越感動」，獻給每個在人生路上徬徨、艱苦的人，將歌聲化作鼓舞人心的力量，讓黑松沙士陪伴你繼續堅持、勇敢前行，歌曲一出讓網友紛紛留言說，「感謝黑松造就好多動人音樂」、「這是我看過最強聯名」、「這才叫廣告歌曲好嗎！」。

▼網友大讚黑松在70週年請到茄子蛋絕對是史上最強跨界合作。

▲▼ 黑松覺醒吧！沙士之裔。（圖／品牌提供）

▼2020黑松沙士年度主題曲《敢傻敢衝》。

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