英智庫：中國戰機性能「趕超俄羅斯」　西方空軍格局面臨劇變！

▲殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

文／中央社

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）近日發表一份政策評估報告，分析中國和俄羅斯目前空軍能力以及未來威脅。報告指出中國在戰機研製等空權技術上，正趕上並超越俄羅斯。

英國廣播公司（BBC）中文網引述RUSI的報告指出，當今的空戰勝負，已主要取決於戰場態勢感知能力，能先掌握敵機位置、追蹤並鎖定的一方就有極大優勢。如今中國在傳感器、數據連結、武器系統和匿蹤技術方面明顯領先，俄國目前僅在航空發動機保有優勢。

由RUSI研究員布朗克（Justin Bronk）撰寫的這份報告認為，俄、中兩國都普遍依賴蘇愷-27（Su-27）的衍生型號戰機，也都在發展匿蹤戰機與多用途型戰機。

報告寫道：「中國在大多數戰機研發領域，已對俄國取得明顯技術上的領先。俄國因本身工業的深層結構與預算方面的劣勢，失去領先地位後，已很難扳回。」

▲殲-20（J-20）戰機是第一款可靠的非美製匿蹤戰機。（圖／CFP）

在最先進的五代機部分，報告指出中國所研發並已服役的殲-20（J-20）戰機是第一款可靠的非美製匿蹤戰機，藉由後續改良，殲-20的匿蹤性能與態勢感知能力還會提升，也會配備更好的發動機。

瀋陽飛機公司製造的殲-11（J-11）重型戰機是中國版的蘇愷-27，中國並基於這型戰機再做諸多現代化改進，包括大量使用複合材料提高戰機的推重比。

報告指出，殲-16（J-16）即中國版的蘇愷-30，也經過大幅改進，主要包括安裝有源相控陣雷達（AESA）、增加複合材料減輕機體重量。飛機還裝備全數位化的雙座機艙，能使用中國國產的精確制導彈藥，還裝有名為YINGS-III的新型電光瞄準系統，相當於美國洛馬公司所產的狙擊標定莢艙（Sniper ATP）。

這份報告說：「自2015年服役後，殲-16預計10年內取代（中國）空軍和海軍航空兵的蘇愷-30MKK及MK2，殲-16目前是中國性能最好的多用途戰鬥攻擊機。」

報告另指出，各種國產新型視距內、視距外空對空飛彈也加深中國的優勢。不同於俄製R-73M飛彈，中國的霹靂10（PL-10）飛彈抗干擾能力提升，而霹靂15（PL-15）除配有微型化AESA尋標頭，射程更已超越美製AIM-120C/D型飛彈。

中國也正在測試號稱射程400公里、名為霹靂17（PL-17）或霹靂X（PL-X）的超長程空對空飛彈，專門用來對付美軍大型預警機與空中加油機。

此外，報告認為中國國產的輕型多用途戰機殲-10B/C（J-10B/C）系列，以及研發中的FC-31匿蹤戰機，很可能從2020年代中期以後，成為軍武市場上非西方戰機的首選。報告還預測，今後10年俄國可能反而會需要從中國進口傳感器和飛彈技術。

作者認為，二戰後西方國家空軍主要面對蘇聯及之後俄羅斯的空中與陸基系統的威脅，如今從戰機和武器角度看，中國自主研發的高性能戰機、傳感器和武器正在趕超（outstripping）俄國，今後西方空中力量面對的主要威脅正在發生二戰以來的最大轉變。

香港「南華早報」10月底一篇報導披露，中國官方的中央電視台播出一段畫面，可看到殲-20戰機發射熱焰干擾彈，由於這是對付敵方追熱飛彈的反制手段，研判共軍很可能在做近距空戰的演訓。