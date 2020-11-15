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勤誠興業馬稠後園區基地新建廠房動土　明年可供400就業機會

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▲▼ 勤誠興業股份有限公司馬稠後園區基地新建廠房動土典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 勤誠興業股份有限公司馬稠後園區基地 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

縣長翁章梁、工業局副局長楊柏耕、副縣長吳容輝、投資台灣事務所營運長何坤松、勤誠興業董事長陳美琪，14日上午參加國內伺服器機殼龍頭勤誠興業股份有限公司馬稠後產業園區新建廠房開工典禮，勤誠公司專注伺服器機殼本業37年，產品一向在台灣研發設計，為配合未來產能要求，預計在嘉義縣馬稠後產業園區新設一座集研發及生產的智能化廠房。

勤誠公司自去年11月開始找尋合適產業用地，嘉義縣在今年4月份獲知勤誠公司需求後，便積極接洽勤誠公司前往馬稠後產業園區現勘，勤誠公司對於馬稠後園區的區塊及週邊環境非常滿意，經園區土地標售公告及審查等相關程序，今年 8月取得土地產權(10710坪)，10月份取得建築執照，預計投資22億元興建樓地板面積14210坪作業廠房，及設備投資。

此為勤誠37年在台首度最大投資，由桂田集團三民營造股份有限公司協助興工，今日舉辦動土典禮，計畫明年第四季完工，並提供超過400個工作機會吸引嘉義縣青年返鄉就業。

▲▼ 勤誠興業股份有限公司馬稠後園區基地新建廠房動土典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁出席勤誠興業股份有限公司馬稠後園區基地新建廠房動土典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，馬稠後產業圈第一期目前已有29家廠商進駐，9家廠商生產營運，其餘廠商也陸續建廠中，後期園區刻正進行公共工程，並同步辦理土地預售事宜，縣府團隊一定會竭力協助與配合，加倍努力協助廠商建廠營運，讓園區開發早日完成，也讓嘉義青年能返鄉，在地生活、在地就業，帶動嘉縣產業發展。

勤誠表示，在美中貿易戰、疫情等挑戰下，加強營運應變彈性與分散生產基地為必然策略，中國為勤誠長期主要生產重鎮，未來中國兩座既有生產基地將持續供應中國快速成長的本地市場需求，嘉義新廠則著重滿足美國與歐洲客戶訂單。

此外，新廠也將結合在台研發資源，根據客戶需求快速調整設計、製造與出貨地區，進一步增進公司全球化布局下產能、技術及人力的彈性配置。展望未來，預期全球伺服器產業持續受惠5G、AI、物聯網、雲端服務等趨勢而保持成長，勤誠投資新廠即是為此做足準備，不僅將繼續耕耘中、美兩大地區雲端伺服器市場，也積極拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機，提供全球客戶高度彈性與客製化服務，強化產業領導地位，勤誠公司也將透過與產業聯盟廠商、學校、法人等一起跨域攜手，藉由技術合作與產學交流，創造嘉義產業的競爭優勢。

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