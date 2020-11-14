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好油吃出好健康　桃園龍潭農會行銷在地好茶油

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▲桃園龍潭農會行銷在地好茶油

▲桃園龍潭農會行銷在地好茶油。（圖／龍潭農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

好油做好菜，給您吃出好健康！桃園市政府農業局副局長江富貴14日出席龍潭區農會辦理的「健康新食代-油茶好禮上市」發表會指出，桃園龍潭地區種植「台灣原生種小果油茶樹（俗稱台灣珍寶苦茶樹）」已將近50年，所壓榨出來的苦茶油實屬茶油中的極品，老一輩的人稱為「正茶油」，亦是養護腸胃的聖品，歡迎民眾選購。▲桃園龍潭農會行銷在地好茶油

▲▼桃園龍潭農會行銷在地好茶油。（圖／龍潭農會提供）▲桃園龍潭農會行銷在地好茶油

江富貴說，龍潭氣候溫和溼潤及獨特的紅土壤地質含豐富礦物質，加上丘陵山坡地形，排水性良好，所栽種的苦茶籽營養成份高並帶有細緻高雅的堅果香氣，油色金黃帶有翡翠般的光澤，入口具多層次的香氣變化，微苦轉甘甜，有絲綢般的口感，實屬各類油品中的頂級好由；由於產量低，油茶農大多銷售給自家親朋好友。▲桃園龍潭農會行銷在地好茶油

▲▼「大廚教菜～油茶好料理」桃園龍潭農會行銷在地好茶油。（圖／龍潭農會提供）▲桃園龍潭農會行銷在地好茶油

為了提升國產茶油的產量，龍潭區農會自2019年努力輔導苦茶農成立特用作物(油茶)產銷班，協助提升種植技術及產量，並鼓勵農民將閒置農地轉作油茶樹，讓龍潭不只是茶葉的故鄉，也能將龍潭小果苦茶油發展成為全台獨具特色的農特產品。

龍潭區農會14日於龍潭龍元宮廟埕廣場辦理「健康新食代～油茶好禮上市發表會」，同時配合政府3章1Q及2證（桃園優農及友善環境耕作證明）宣導，推動地產地消發揮在地農產品新鮮優勢，現場透過「大廚教菜～油茶好料理」，推廣「好油做好菜、吃出好健康」來行銷在地好茶油。

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