跌倒骨折動彈不得！91歲獨居嬤靠吃「盆栽泥土」苦撐48小時

▲老奶奶在家中跌倒，3處骨折讓她動彈不得。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名91歲獨居老婦上個月在家中摔倒導致骨折，倒在地上無法動彈，連續2天只能靠著吃盆栽泥土維持生命，眼看就快撐不下去，所幸社區志工發現老婦沒有在預約的時間前往美髮院，於是到她家查看，這才發現老婦倒在地上奄奄一息，趕緊將她送醫，這才挽回老婦一命。

根據英國《鏡報》報導，91歲的羅斯瑪麗·弗蘭克（Rosemary Frank）在家中臥室摔倒，因骨折無法爬起，家中又沒有其他人，她只能倒在地上等待別人發現救援，而她被困在房內的期間，只能靠著吃盆栽泥土維持生命。

2天後，社區一名志工司機德里克·考德里（Derek Cowdry）發現羅斯瑪麗沒有在預約的時間前往美髮院，於是決定到她家查看，沒想到開門後見到羅斯瑪麗半昏半醒地倒在地上，嘴裡沾滿了泥土，他趕緊叫救護車將羅斯瑪麗送醫。

▲老奶奶靠著吃盆栽裡的泥土維持生命。（圖／翻攝自pixabay）

醫護人員表示，羅斯瑪麗嚴重脫水，且手部有3處骨折，若是再晚6小時送醫，恐怕就沒救了，還好這位志工挽救了她的生命。羅斯瑪麗醒來後表示，她記得自己嘴裡都是泥土，但已經不記得是怎麼摔倒和受傷的了，但她還記得若是沒有德里克對她伸出援手，她就沒辦法繼續活下去了，她也非常感謝德里克，「他拯救了我的性命，他是穿著鎧甲的我的騎士，我對他所做的一切感激不盡。」

羅斯瑪麗住院10天後，也順利出院，目前已回到家中，有兒子、看護以及德里克在一旁協助，目前沒有大礙。

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