星國女富商控詐欺！知名月子中心「美魔女業者」駁：我被她當人頭

▲「英倫產後護理之家」業者胡白玫（圖）與夫婿李俊琳遭新加坡富商李承恩控告詐欺、背信，但胡在法院反控李女把她當人頭從事不法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾邀藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」董座李俊琳、胡白玫夫婦，2018年被新加坡女富商李承恩控告挪用4億元的土地投資款填補財務缺口，涉及背信、詐欺；台北地院判決李俊琳、胡白玫夫婦有期徒刑5年6月、4年8月，目前全案正在高等法院上訴中。

對此胡白玫喊冤，表示她與丈夫從未有詐騙李女的犯意，也一直尋求和解，是李女不給機會；她反控，李女日前利用她的名義簽署多份英文文件，用於新加坡從事許多不法事項，她已備齊證據準備提出訴訟，希望能討回公道。

胡白玫指出，她與告訴人李承恩為閨中密友，在這3、4年間，她在李女的要求下簽署了非常多英文文件，她深怕有問題，曾在2018至2019年間多次親赴新加坡取證，才得知李女將她簽署的文件用於從事許多不法事項。

其中包括涉及掏空上市公司資產、假借她的身分至新加坡大華銀行貸款，甚至偽冒她的簽名至新加坡各大銀行及證券商開戶，還涉炒作公司股票及非法投資等許多事項。

胡白玫表示，她與丈夫前往新加坡查證期間，因行蹤曝光，還遭李承恩與其夫派人跟蹤行程，最後於一家海鮮餐廳遭受李的言詞辱罵、恐嚇，全程都被當時隨行的新加坡、台灣律師錄影和拍照存證。

胡白玫認為，本來這個案件屬於雙方投資糾紛，實在不宜浪費司法資源控告多案，他們夫妻有意與李女和解，但李女並不接受，運用其影響力不斷申請再議，更利用媒體散播對他們夫妻不利的謠言，還申請假扣押凍結他們的資產，並興訴公司員工多人，罔顧共同投資公司營運及百位員工的生計、工作權，這3年來因官司問題及負面消息讓產後護理之家收入大為虧損。她呼籲李女理性協商，讓商業回歸商業。

針對胡白玫的種種反控，本刊在庭訊結束後詢問新加坡富商李承恩，但她不發一語，旋即與律師快步離開法院，至截稿前未獲李女回應。



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