闖台北某醫院直播「半身吊屍」！失蹤1年慘死　母認屍爆哭送紅包

▲直播主夜闖廢棄醫院，驚見半身吊屍，母認屍爆哭送紅包。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

直播主「晚安小雞」7日凌晨前往大同區某廢棄醫院探險，意外發現了一具上吊屍體，嚇得報警處理，原來是失蹤一年多的男子。死者的母親接獲消息，在第二殯儀館哭得泣不成聲，儘管如此，還是包了紅包給發現兒子遺體的直播主，以表達感謝。

晚安小雞在臉書上說明，他7日前往台北市大同區某家廢棄醫院探險，該醫院2017年就曾發生過上吊的案件，他踏入建築物時，突然聞到很重的味道，覺得有點怪異，沒想到真的發現一具風乾的上吊屍體，還只有上半身吊著。

▲直播主到殯儀館對接，講解碰見遺體的狀況，母親爆哭送紅包。（圖／翻攝臉書）



晚安小雞發現情況，嚇得報警處理。警方到場比對證件，發現是名失蹤男性，與家屬連絡後，確認了死者身分。做完筆錄後，晚安小雞到台北第二殯儀館與家屬、檢察官對接，詳細講述當時的狀況，死者的媽媽哭得泣不成聲，不斷向他們道謝，讓他們十分糾結，「也不知道該怎麼做比較好…我跟二姐只能一直說：辛苦了…。」

「晚安小雞」指出，雖然家屬一直表達感謝，但他後來噩夢不斷，希望網友能推薦收驚的師傅。

晚安小雞還說，死者的母親包了紅包給他，後續拿去廟裡化掉，裡面的款項將當作香油錢捐給廟方，而遺體的下半身也在現場附近找到，可能是吊太久的關係，導致上下身分離，「也還好有留完整，讓家屬能夠放心。」

►「海洋拉娜平替版」下殺2111元