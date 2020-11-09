與網友相約枋山沙灘見面　不見人影獨見衣物…海巡警消找到人

▲海巡署第6岸巡隊會同消防、警察人員找到花蓮的男子，送醫檢查。（圖／第6岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名男子與來自花蓮的網友，8日晚相約在枋山鄉金朝陽宮前見面，到相約地點卻遍尋不著對方，在沙灘發現疑似網友留下衣物，趕緊求助消防局，消防人員連絡海巡署第6岸巡隊出動大批人員，配合警方人員經1小時搜尋，找到該網友，發現他精神狀況不穩，以救護車將他送醫檢查，連絡家人接回。

▲▼海巡、消防、警察人員找到該名網友、送醫檢查 。

海巡署第八巡防區指揮部於昨天晚上8時許，接獲屏東縣消防局勤指中心通報，有1名24歲男子疑似失蹤，且在枋山鄉金朝陽宮前方沙灘發現他的衣物，但未見蹤影。

海巡人員接獲通報，立即派遣第六岸巡隊加祿堂安檢所、枋山安檢所及巡邏組同仁會同枋山消防分隊及枋寮分局枋山分駐所共計8車14員，以消防局勤指中心通報的枋山鄉金朝陽宮前方沙灘一帶岸際實施搜索。

晚間9時許，加祿堂安檢所同仁於枋山鄉小希臘岸際發現該名男子，經初步檢查人員無外傷惟精神狀況不穩，對救護人員的詢問，也不回答，最後由救護車後送枋寮醫院檢查，連絡他家人將他接回。所幸人員及時尋獲成功阻止憾事發生。

南部分署第六岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，自殺不能解決問題，若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；勇敢求救並非弱者，生命必能找得到出口，請適時關心身邊家人朋友給予適當協助。

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