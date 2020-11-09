桃園男藏笑氣拒檢一路狂飆　家門前肉身撞警咆哮遭「過肩摔」

記者楊熾興／桃園報導

20歲林姓男子因車上攜帶一瓶工業用笑氣鋼瓶及氣球，6日晚間前方有桃園警方酒駕臨檢，為規避臨檢竟高速迴轉逃逸，員警見在後尾隨並呼叫線上警網攔截圍捕，追捕過程警車也擦撞一名機車騎士，所幸送醫後並無大礙，最後追至楊梅林男住家前才逮捕，但林男仍以肉身衝撞拒捕，員警回以一記「過肩摔」壓制逮捕，將林男移送地檢署偵辦。

▲林男車藏笑氣拒檢迴轉逃逸。（圖／平鎮警分局提供）

▲林男拒捕員警回以一記「過肩摔」壓制在地。（圖／平鎮警分局提供）

桃園市平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，6日晚間21時30許，警方於平鎮區環南、新德街口執行取締酒後駕車勤務，見一部黑色自小客車形跡可疑，準備上前盤查時，該車竟立即迴轉高速逃逸，員警見狀後立即騎乘警用機車尾隨在後，駕車的20歲林姓男子為甩開員警，除不斷闖紅燈、蛇行，並在小巷弄內高速駕車，完全不顧其他用路人安全。

▲▼警匪追逐還在巷內擦撞機車後，終將林男逮捕。（圖／平鎮警分局提供）

但在警方尾隨過程中，員警巡邏機車於平鎮區新光路2段上，與對向之28歲之邱姓男騎士發生擦撞，警用機車龍頭擦撞到邱姓騎士機車龍頭，雙方雖未倒地，但仍造成邱姓騎士左小指骨折，經警方急召救護車到場送醫救治後並無大礙。分局長李建民獲知有無辜民眾受傷後，立即親赴邱男家中慰問，除表達歉意外，並允諾全程負責邱男醫療費用及後續相關養護費用，邱男及邱男家屬均能體諒、體恤警方因執行勤務所致。

林男為求兔脫在市區內橫衝直撞，最後竟將車輛開往高速公路，企圖躲避查緝，但警方仍利用車輛軌跡，在1.5小時後，於林男楊梅區的住家外將他逮捕，並在林男所駕駛之自小客車內，起出工業用笑氣鋼瓶一瓶、氣球數個，在逮捕過程中，林男不斷抵抗，還用肉身衝撞員警，並以咆哮方式引起周邊住戶關切，員警回以一記「過肩摔」壓制在地，全案依公共危險、妨害公務及危險駕駛等移送地檢署偵辦。

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