4年未受邀WHA　多國力挺台灣：防疫成效佳應以觀察員身份加入

▲多國敦促WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
世界衛生組織（WHO）年度大會「世界衛生大會」（WHA）9日復會，並將採遠距視訊的方式舉行接下來為期6天的會議，即使疫情正流行，台灣依舊未獲邀參與，引發各國不滿，紛紛為我方聲援，呼籲WHO正視全球人民的健康。
今年5月，台灣的14個友邦就曾函請WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），邀請台灣以觀察員身分出席WHA。他們表示，台灣自2017年起就不曾獲邀參加WHA，此舉不僅將嚴重威脅台灣民眾的健康，也有可能造成全球衛生安全體系的漏洞。
為對抗如COVID-19等全球公衛議題, 達到全民健康覆蓋, 所有相關衛生當局的有效合作很重要. 透過在自己家鄉的良好管理和對全球夥伴的協助, 台灣已展現台灣能幫忙, 澳洲支持台灣以觀察員身份加入世衛大會及台灣參與世界衛生組織有價值的工作. #HealthHasNoBorders pic.twitter.com/qTgqfBUaqe— Gary Cowan (@AusOfficeTPE) November 9, 2020
Taiwan should be an observer at the WHA, and participate in WHO technical meetings. Lessons learnt from Taiwan's effective tackling of the Covid-19 pandemic add significant value to the international fight against the virus. #HealthHasNoBorders pic.twitter.com/pw0MQePScX— UK in Taiwan (@UKinTaiwan) November 9, 2020
加拿大期待與台灣在健康問題，研發合作，個人防護裝備生產以及全球對COVID-19的應對方面持續密切合作 #HealthHasNoBorders pic.twitter.com/05zY3Gdgap— Jordan Reeves (@Jordan_J_Reeves) November 9, 2020
除此之外，美國、英國、澳洲、日本、加拿大等國也力挺台灣，在推特上使用「健康無國界」（#HealthHasNoBorders）的hashtag發布支持台灣加入WHA的聲明。
據《AlKhaleej Today》報導，台灣因迅速遏制冠狀病毒而受到國際社會的讚揚，但WHO首席法律顧問索羅門（Steven Solomon）在6日的WHA新聞發佈會上表示，台灣作為觀察員參與WHA對會員國來說仍然是個問題。WHO此前曾表示，由於成員對台灣的參與存在分歧，因此他們無權邀請台灣參加會議。
疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻！ 2020年的世界衛生大會（WHA）復會，今天將以線上進行的方式舉辦。這幾天，國際社會友台的力量，紛紛發聲力挺台灣，希望台灣能夠參與，我要一一表達感謝： 美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議...Posted by 蔡英文 Tsai Ing-wen on Sunday, November 8, 2020
總統蔡英文9日在臉書貼文指出，疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻，希望WHO不要以為政治因素，而將台灣拒之門外，不過即使阻礙與威脅仍在，但台灣不會停止努力，永不放棄每一個能證明「Taiwan Can Help 」的機會。