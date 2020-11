4年未受邀WHA　多國力挺台灣：防疫成效佳應以觀察員身份加入

▲多國敦促WHO秘書長譚德塞。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

世界衛生組織(WHO)年度大會「世界衛生大會」(WHA)9日復會,並將採遠距視訊的方式舉行接下來為期6天的會議,即使疫情正流行,台灣依舊未獲邀參與,引發各國不滿,紛紛為我方聲援,呼籲WHO正視全球人民的健康。

今年5月,台灣的14個友邦就曾函請WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),邀請台灣以觀察員身分出席WHA。他們表示,台灣自2017年起就不曾獲邀參加WHA,此舉不僅將嚴重威脅台灣民眾的健康,也有可能造成全球衛生安全體系的漏洞。

Taiwan should be an observer at the WHA, and participate in WHO technical meetings. Lessons learnt from Taiwan's effective tackling of the Covid-19 pandemic add significant value to the international fight against the virus. #HealthHasNoBorders pic.twitter.com/pw0MQePScX