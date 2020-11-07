一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？　新郎曖昧笑回：雨露均霑

▲約翰納斯說他單身多年，沒想到一次就娶到3個。（圖／翻攝自抖音／mr_johanesss）



實習記者劉雪兒／綜合報導

簡直讓全天下男人「羨慕嫉妒恨」！印尼男子約翰納斯（Johanes Naibaho）一次迎娶3名美豔嬌妻，還將此事放在抖音上分享，只見新娘們臉上掛著的笑容，且非常幸福地對著鏡頭打招呼。不過網友關心的問題卻是，「洞房花燭夜誰要先？」而新郎也大方的回應說「雨露均霑」。

根據馬媒《中國報》報導，身為伊斯蘭教教徒的翰納斯單身多年，對於成家立業向來保持著順其自然的態度，再加上母親卻從未向他催婚，反而是鼓勵說，「趁年輕，先盡情的玩，和穩定自己的經濟能力」。直到愛神降臨，還一次射中3名女子，幸福擋也擋不住。

▲3名美艷嬌妻。（圖／翻攝自抖音／mr_johanesss）



從影片中可以看出新娘皆盛裝打扮，非常大方的對著鏡頭打招呼，且3名新娘天各一方。大老婆穿著白色的婚紗，戴著皇冠宛如女神降臨一般；二老婆身穿粉紅色的禮服，甜美可人的同時也非常華麗；三老婆則一臉溫柔賢淑的樣子，白紗上還有花瓣的點綴，使她獨有的氣質更加突出。

影片曝光後，隨即引起網友們的關注，「第一天晚上怎麼樣」、「你洞房要先選哪一個？」、「搞得定嗎？」、「需不需要幫手」。面對網友們的「關心」，約翰納斯大方回應說，「讚美真主，雨露均霑，我非常滿意3名妻子的表現，」。

不過也有網友認為一次娶3名女子太過分時，他卻不認為這有什麼問題，「有錯嗎？符合教義，妻子都是同意的情況下，才迎娶的。」

值得一提的是，根據伊斯蘭教法，婚姻是一男一女之間的一種法律關係及社會契約，雖然並非強制性，不過，結婚生育是聖行的一種，所以伊斯蘭教強烈建議伊斯蘭教徒（穆斯林）成婚生子，而不鼓勵獨身主義。在符合一些條件下，一夫多妻制是允許的，但嚴禁一妻多夫制。