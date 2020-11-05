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多維TW／多畏懼川普落選　台灣就多像筆尖

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（圖／Getty Images攝）

文／黃奕霖　圖／多維TW

美國2020總統大選進入倒數階段，多數民調機構的最新調查結果指出，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）領先於尋求連任的川普（Donald Trump）。雖說結果出爐前一切尚有變數，但遠在太平洋彼岸的台灣，則已迫不及待地期盼川普續登寶座，而越是如此，也越顯露台灣對外關係的盲點。

與美國本土所做的民調不同，川普在台灣可說是獲得「壓倒性的勝利」。根據《遠見》最新民調，有53%台灣民眾認為，川普若能當選連任對台灣較為有利，並有49%民眾認為川普會當選；相較之下，認為拜登當選較利台者僅16.4%，只有23.7%台灣人認為拜登能當選。

此外，英國私人民調機構yougov於10月17日公佈的民調顯示，在面對「你希望2020誰在美國總統大選中獲勝？」的問題時，台灣是亞洲受訪地區中川普支持度最高，也是唯一支持川普當選的，42%的川普支持度遙遙領先其他受訪的亞洲地區。而在歐洲，川普的支持度更是大幅落後於拜登，面對這些西方「民主同盟」，台灣成為一個非常特殊的存在。

「親台」的川普 「賣台」的拜登

川普被台灣人視為「史上最親台的總統」，此一結果並不令人意外，隨著中美間的抗衡漸趨白熱化，美國拉攏台灣制衡北京的意圖也日益顯著，從高階官員陸續訪台、擴大對台軍售、以及通過各種友台法案等舉措，川普屢屢針對大陸的強硬作風，讓台灣人認為其若連任，較可能形成台美聯合的戰略同盟，有利於台灣持續現行「抗中保台」的態勢。

當然，台灣人也清楚川普並不符合西方對「普世價值」的衡量標準，但就如同大陸民運人士王丹支持川普的理由——儘管川普可能會破壞美國的民主精神，造成社會嚴重對立，對美國一貫的民主文化造成傷害。但對民主自由傷害最大的是中共，而非川普。因此，對華政策強硬的川普，會是比拜登更好的選擇。

讓對民主傷害較小的川普來對付傷害較大的中共，以「小害除大害」，如此冠冕堂皇的理由，台灣人當然也樂於接受。儘管大家心照不宣的是：美國人的民主自由是「美國人的事」，那就留給美國自己去煩惱，台灣人也從未真正在乎過普世價值，那些充其量是用來與對岸隔絕的說詞——哪個美國總統會對抗北京、進而與大陸徹底脫鈎，才是民眾的優先考慮項。

川普更願幫助台灣？

但台灣民眾似乎沒有思索過，川普真的比拜登「更願意幫助台灣」嗎？倘若真是如此，如果拜登真的「不幸當選」，台灣又該怎麼辦？

許多意見都已指出，不論是拜登或川普當選，美國都有可能繼續維持對抗大陸的強硬路線，儘管兩者所奉行的路線與政策有所歧異，例如拜登更可能回到多邊主義，加強全球化的連結，對抗北京的手段與方式也會有所差異。但中美間「戰略對手」的關係基本不會有所變動，不論誰當選，中美的競爭關係都不會因此停歇。

從大陸面對美國大選的態度也能看出此點，大陸民眾肯定不會喜歡川普處處針對大陸的言行，但也有不少人認為川普這種令人「捉摸不定」的風格對美國利大於弊，川普也因此有了「川建國」的戲稱，諷刺川普對美國的治理不當反而穩固了大陸的長期發展；而倘若是拜登當選，其奉行多邊主義的做法，可能會使中美雙方在競爭中留有協商調和的餘地。中美間博弈已行之多年，大陸也有不同的因應策略，並沒有「一定要誰當選」的強烈需求。

況且，儘管川普的遏華態度更加鮮明，也難以斷言他會因此幫助台灣「抵禦、甚或脫離大陸」。從近期美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）表示：「美方該做的不是協助台灣在與中國的全面衝突中獲勝，那是不可能的。」而白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）被問到若北京對台動武的美國對策時，也是避重就輕、模稜兩可地回答。從這些都能看到美國在「抗中」與「助台」間的分界。美國可以幫台灣充場面、長面子，但在計算實際的利弊得失時，那就顯然不是同一回事。

從外交部長吳釗燮近期不斷強調「台灣防衛要靠自身」、「目前不尋求與美國建交」等發言，便能理解到蔡政府在美方壓力所釋放的「暗示」，但一心嚮往川普幫助台灣「獨立建國」的台派似乎並未察覺，除了替川普瘋狂造勢外，網路上也不乏許多抹黑羞辱拜登的哏圖，將其形容為「無恥的親中政客」，並加大宣傳拜登當選後可能對台灣產生的不利局面。

基於自身利益或價值選擇等因素，不同國家或地區的民眾對美國總統候選人會有不同偏好，官方也會有不同策略傾向，這些都很合理。但在台灣，已非喜好問題，而是將川普視為台灣最後的「救命稻草」，生怕開票結果不如人意，將對台灣前途產生重大影響。

最佳台美關係 拜登接手便告吹？

倘若全盤接受台派的說詞，認為拜登一旦當選台灣處境將大為不利，其實更加印證了「台灣關係史上最佳」只是一句弱不禁風的口號，只是美國總統換黨換人，蔡政府先前不惜得罪北京、極力配合美方的種種舉措便會就此歸零。如果「台美關係」真如台派所言的這般脆弱，台灣就更不該天真地將雞蛋全部放到美國的籃子裏，全力押寶在台灣人無法控制的「美國政局」。

台灣人看待台美關係時總充滿矛盾，如果真對台美關係深具信心，不論拜登或川普當選，台灣應該都有其政策轉圜的餘地，不會因誰當選總統而有劇烈變動。台灣對川普的選情如此恐慌，甚至指出拜登是「賣台分子」，這也反面證明了，蔡政府不斷塑造的台美關係僅僅是川普的一場「個人秀」，而不具可靠的穩定性。那麼，台灣為何要配合美國選舉而惹火上身？

蔡政府與川普間是「各取所需」，但台美間卻並非穩定的相互合作關係，尤其當綠營將「台美關係」作為回應「台獨」的唯一解答時，台灣對美國依賴將遠大於美國對台灣的戰略需要，而使台灣徹底缺乏能動性，只能跟隨著美方需求而翩然起舞。因此，台美關係看似升溫，美國卻不必給出實惠，也不會允許台灣跨過紅線。在既有框架內玩弄「一中」，挑撥大陸敏感神經，顯然比徹底攤牌更符合美方利益。台派寄望於川普當選能提升台灣主權地位，無疑是與現實脫節的想法，川普政府再如何「親台」，也未曾給過相關承諾。

另一方面，台灣人總認為中美交惡對台灣更加有利，因此害怕拜登上台後中美關係放緩，台灣會因此成為被交易的籌碼。那麼，中美對抗加劇，對台灣究竟是好是壞？從近期台海劍拔弩張的氛圍便該瞭解到，除非台灣能抵擋美國為了惹怒北京而頻頻拋出的那些「不具承諾」的媚眼，否則，中美間的緊張態勢只會使台灣陷入更凶險的境地。

其實台派在社群喊得再大聲、對拜登的攻擊再猛烈，台灣人也不會有半張美國選票，只能指望根本不在台灣的在美台人來「影響美國選情」。在中美台關係中，台灣本就無法掌握主導權，卻在該迴避時意欲蹚入一場強權間的抗衡；迫不及待地當隻出頭鳥的同時，又將自身命運奉送於他人。台灣人不應做出如此不避險又缺乏智慧的舉動。否則，當拜登真的擊敗川普，台灣豈不坐實了某些台派的說法，便成為美國可割可棄的筆尖？

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