他愛車失竊PO文求助　凶手竟是自己的父親！犯案動機「超感人」

▲男子PO文聲稱愛車遭竊，但他其實知道是父親開走的，而父親會移車，是為了保護兒子，沒想到善意被扭曲。（圖／翻攝自臉書【新店好厝邊】）

記者陳雕文／新北報導

新北市新店一名男子2日在臉書PO文說，「麻煩各位兄弟姐妹幫忙留意此車號，早上於環河路碧波白附近失竊」引起警方關注，調查發現偷車的凶手就是原PO的父親，而該名父親會把車開走「是為了保護兒子」，但原PO並不領情還揚言提告，讓父親傷透了心。

據了解，張姓父親買了台轎車送給22歲的兒子（化名阿森），車主還登記在阿森的名下，但由於阿森尚未考得駕照，張父擔心他偷開上路，基於安全考量決定把車移走並代為看管，兩人因此發生了爭執。

▲男子PO文求助，還向警方表示考慮提告，讓父親傷透了心。（圖／翻攝自臉書【新店好厝邊】）

阿森氣噗噗在臉書社團【新店好厝邊】上發文說，「麻煩各位兄弟姐妹幫忙留意此車號，早上於環河路碧波白附近失竊，10點已致電110報案處理，再麻煩各位幫我留意一下，感謝各位」，還有民眾留言提醒，「如果是正統的竊車集團他們要的只是你拿錢贖車而已！怕的是別有目的的竊賊…會幫你留意」。阿森還回說，「感恩您」。

阿森向警方表示，如果父親不願歸還車輛，將考慮提出竊盜告訴；張父得知兒子在臉書發文且想對他提告，既傷心又難過，更不願將車駛回。警方將持續聯繫雙方當事人至派出所協調。