為拍美照不要命！坐在鐵軌拍婚紗　網酸：想搞冥婚嗎？

▲4名女子穿著婚紗，跑到鐵軌上拍照。（圖／CTWANT提供，下同）

文／CTWANT

拍婚紗不再一成不變，許多人特地上山下海，想要留下最獨特的紀念。不過，大陸竟有攝影師完全不顧危險，帶著4名女子跑到鐵軌上拍婚紗！他們的拍攝過程被錄下PO網，引起警方關注，最終5個人全部吃上罰單，得不償失；網友看後也忍不住酸「想搞冥婚嗎？」

綜合陸媒報導，事件發生在10月24日貴州省貴陽市，有攝影師帶4名女子到息烽車站拍照，她們全都穿著蓬裙設計婚紗，相當厚重，行動也較為不便。不過，他們完全不在意火車可能隨時會從軌道上駛來，依舊開心擺出各種姿勢，甚至還直接坐在鐵軌上拍照。

當地派出所員警巡邏時發現，立刻上前制止他們的行為，並當場機會教育：「你們在搞什麼啊？你不想一下，好危險！你們在這鋼軌上坐著拍照！」5人被帶回派出所，員警擔心他們不瞭解事情的嚴重性，繼續諄諄教誨：「你們穿著裙子，如果火車過來，你們是來不及下道（鐵道）的！」最後罰攝影師人民幣200元、女子每人100元，還命令他們將照片全部刪光光，以免其他民眾也想效法。

網友看後紛紛大罵「這不是藝術，這是把生命當兒戲」、「婚禮變葬禮，白衣很應景」、「罰款太低了」、「拍的和被拍的都腦殘」、「無知」、「不作不死系列」、「撞壞火車你賠不起」。

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