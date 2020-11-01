叫外送火鍋「太新鮮」...他尷尬開涮變公司笑柄！　業者：有標示

▲拿到新鮮食材，網友只好在公司吃涮涮鍋。（圖／爆怨2公社）

記者劉亭／綜合報導

一名男網友近日午餐點小火鍋外送，沒想到收到時卻全是生的，讓他只能硬著頭皮在公司開涮，大喊自己「成為公司笑柄」。對此，火鍋店家回應，因為要維持食材品質，外送一直以來都是以生食為主，被誤會也就算了。

男網友點的是高雄有名的汕頭火鍋，前高雄市長韓國瑜也曾造訪。副店長蘇先生表示，因為擔心影響品質，在外送平台點餐頁面上都有標示，除了高湯之後都是生食。

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▲火鍋業者回應。（圖／東森新聞，下同）

蘇先生也強調，因為店裡提供的肉品是高級的食材，如果先燙熟會老掉影響口感，所以從外送開始以來，一直都是維持生食，有些客人誤會就算了，也不打算再多做回應。

一名男網友30日在臉書《爆怨2公社》表示，在熊貓訂小火鍋，卻拿到牛肉一盒、火鍋料生菜一盒、與湯汁一包，最後只好在公司除房翻箱倒櫃，好不容易翻出一組鍋具，「在公司煮個人鍋，真的成為公司笑柄了...別人應該會覺得我很奇葩吧！」

他也抱怨，之前在別家店都是煮好的，如果要客人煮，應該也要標示一下吧！都沒寫說要自己煮...真傻眼耶，這樣還不如去超市買一買，還更便宜，「居然要自己煮，就是不想煮、不想去外面買才叫外送呀！」

討拍文貼出後，掀起網友討論，「其實現煮欸火鍋最好吃，可能同事看到了會羨慕」、「三媽那種才是煮好的，你這種廢話，當然現涮才優秀啊」、「跟我上次叫牛舌，一樣來了傻眼 ，生肉要自己烤」、「話說，你在公司的吃飯，傢伙也太齊全了吧」、「個人鍋耶，我只會覺得這同事也太賢慧」。