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馬國女大生慘死！徐國勇陳家欽向家屬道歉...強化機制讓師生安心

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▲內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，代表行政院長蘇貞昌南下台南視察歸仁分局，了解警方處理女大生命案相關調查報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，代表行政院長蘇貞昌南下台南視察歸仁分局，了解警方處理女大生命案相關調查報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄勒斃，舉國震驚，馬國社會更是嘩然，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都為此事道歉，內政部長徐國勇31日下午由台南市長黃偉哲陪同下，率警政署長陳家欽，代表蘇貞昌院長專程來台南市歸仁分局視察，除了解該案處理現況，並代表內政部向被害人家屬及國人道歉。

陳家欽表示，內心很沉重，對於女學生被害的不幸事件，「我要向被害家屬致歉」，並表示內政部昨已指示警政署全面檢視並強化相關機制、讓師生有安全感。

台南市長榮大學鍾姓女大生10月28日晚間獨自返回位於學校附近的宿舍，途中遭梁姓男子擄人性侵勒斃，遺體棄屍高雄山區，台南市警方在案6小時循線破案，惟此案引起舉國震驚，馬國譁然。加上早在9月30日已有1名陳姓女大生，在案發現場遭梁嫌擄人未果，社會質疑警方未能及早因應，以致再有鍾女命案發生，台南市警局已啟動內部調查，市警局長詹永茂強調，如有違失依法懲處。

▲內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，代表行政院長蘇貞昌南下台南視察歸仁分局，了解警方處理女大生命案相關調查報告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌為此案嚴重傷害國家形象，而向受害人家屬致歉，蘇貞昌並指示內政部長徐國勇與警政署長陳家欽，南下了解情況，處理後續事宜。

內政部長徐國勇，31日下午4時由台南市長黃偉哲、台南市警局長詹永茂陪同下，率警政署長陳家欽，代表蘇貞昌院長專程來台南市歸仁分局視察，除了解該案處理現況，並代表內政部向被害人家屬及國人道歉。

徐國勇部長指出，警方與地方的橫向聯繫必須加強，員警在處理民眾案件時要更友善及認真看待，本案相關檢討與究責，還有高階警官的人事調動部分，將尊重台南市長黃偉哲決定。

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