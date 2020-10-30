國民黨8年前貼文轟綠營反萊牛　如今反萊豬5度杯葛蘇貞昌報告

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢，國民黨杯葛高喊「蘇貞昌道歉」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌已5度赴立院施政報告，但都因國民黨反美豬而遭杯葛，導致議事停擺。有趣的是，國民黨的粉絲專頁在2012年6月16日的貼文，轉貼一則社論，正也是批評當時在野的民進黨杯葛美牛，對照8年後的今天，有角色對換的現象。不過，時空背景已不同，黨政人士分析，當時民進黨是在CODEX還沒有確認國際標準的狀況下，才透過議事杯葛要求國民黨把關。

立法院本會期在9月18日開議，行政院長蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、10月20日與10月30日，5度來到立院進行施政報告並備質詢；但因國民黨反對美豬牛放寬進口，杯葛議事導致遲遲無法上台報告，國會持續陷入停擺。

有趣的是，有網友翻出國民黨2012年6月16日在臉書粉絲專頁上，分享一則題為「停擺的國會，要把台灣帶向哪裡？」的社論。內容點出，當時在野的民進黨杯葛議事，是想要凸顯執政的馬英九政府無能、蠻幹。

根據國民黨2012年轉貼的社論內容，點出美國牛進口議題拖了7年，而證所稅捲土重來，民眾無不希望相關政策可以早日塵埃落定；同時也批評在野黨杯葛癱瘓議事下，立委都領取部長級薪資，卻任憑議事空轉，虛擲人民的血汗錢。

正因為此篇貼文，網友發現2012年貼文中提到的每一點，都跟2020年現在的國民黨角色互換，有2012年國民黨被2020國民黨打臉的現象；而特別的是，藍營在臉書的貼文與文字還在，但此社論連結已失效。黨政人士說，對照今天杯葛的國會畫面，確實挺諷刺的。

不過，黨政人士說，事實上兩者截然不同，當年民進黨是在CODEX還沒有確認國際標準之前，透過議事杯葛要求國民黨把關；而當年開放含萊克多巴胺牛肉進口的國民黨，現在卻在國際標準已經實施多年後，用各種莫須有的理由杯葛美國豬肉進口。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢，國民黨杯葛高喊「蘇貞昌道歉」。（圖／記者屠惠剛攝）