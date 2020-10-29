健身房「高蛋白」被加料！滿嘴「小蟲一條條」口感…喝了3口狂吐

▲一名網友健身完後，在運動中心的機台買了一杯高蛋白飲品，卻喝到了滿滿的「活蛆」（圖／鏡週刊翻攝自Dcard）

圖、文／鏡週刊

台灣健身風氣日漸盛行，許多有健身習慣的人會藉由補充高蛋白增肌，日前一名網友運動完後，在健身房買了一杯高蛋白飲品，沒想到竟喝到了滿滿的「活蛆」，讓他嚇到趕緊把整杯倒掉，該家廠商在今（29日）道歉，表示會盡力彌補原PO的損失。該運動中心則表示，已停止與該廠商的合約，未來不再引進該廠牌任何機台。

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一名網友在Dcard發文，表示昨（28日）到新北市某運動中心健身後，買了在該運動中心門口設置的高蛋白機台的飲品喝，一入口就感到滑滑的，但原PO直覺是高蛋白粉沒有泡開便不在意，「第二口、第三口覺得不對勁，一直有一小條的口感」，原PO趕緊將口中的東西吐出來，並將整杯飲品倒入水槽，驚見滿滿的「高蛋白」，全都是還在蠕動的活蛆，嚇得他寒毛直豎，直言「真的超雖小」。

該家高蛋白業者第一時間就將機台封鎖，並對原PO表達歉意，表示不會逃避這次的意外，「我們絕對有誠意解決這次的問題，盡力彌補您的損失。」

《自由時報》報導指出，新北市政府體育處表示，高蛋白機是個運動中心自行增設，經統計有另外7間運動中心也使用同品牌的機器，已要求暫停販賣，待檢視食品安全無虞始可服務。

該運動中心則表明已停止與該廠商的合約，未來也不再引進該廠牌任何機台，近期會建立連繫平台，民眾凡飲用過該機台的飲品有任何疑慮，都可憑發票、收據或任何形式，由中心代為向廠商聯繫賠償事宜。



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