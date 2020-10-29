快訊／三重清晨傳瓦斯桶爆炸聲　火舌迅速吞噬檳榔攤...1死1命危2傷

▲三重大仁街清晨發生火警，1人死亡、1人昏迷。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區29日清晨5時許，大仁街檳榔攤前早餐車的瓦斯桶突然傳出「碰！」爆炸聲，火勢瞬間延燒開來，一旁機車遭大火吞噬外，火舌還順著樓梯通道往上延燒，造成1、2樓全面陷入火海。警消到場立即拉水線救火，入屋查看後發現2樓有一名男子倒地，失去生命跡象，送醫仍宣告不治；3樓則有1人陷入昏迷，火警共造成1死1命危2傷，確切起火原因有待調查釐清。

據了解，該建物一樓作為檳榔攤及早餐店用途，起火時皆未營業，附近住戶聽到「碰！」一聲爆炸巨響後，就看到熊熊火舌吞噬攤商前的瓦斯桶及機車，於是立即報警求助。

▲警消對瓦斯桶進行調查。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報，出動25輛各式消防車、9輛救護車及108名警消到場救災，到場時建物1、2樓已全面燃燒，立即撲水線灌救，同時疏散建物內民眾。經入屋查看後，在2樓發現一名年約50歲的男子倒臥地面，已無呼吸心跳，經送往市立三重醫院急救後仍因傷重宣告不治。

另外，警消還在3樓內發現一名年約50歲男子，遭濃煙嗆到昏迷，被緊急送往馬偕醫院急救。這場火警共造成1人死亡、1人昏迷，同時間還有2名民眾受到輕傷、3人則被預防性送醫所幸5人就醫後均無生命危險。

新北市消防局救災救護第三大隊大隊長黃弟勝表示，警消於5時39分獲報，派出多名警消及多輛救助車輛到場，發現因「煙囪效應」，火勢沿著樓梯通道往上延燒。警消在2樓發現1名OHCA傷者與1名輕傷民眾；在3樓救出1名昏迷男子及1名輕傷民眾，另外還有3人預防性送醫。初步研判燃燒面積約30坪，確切起火原因有待火調釐清。