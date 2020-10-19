滿載瓦斯桶上台北橋卻「噴裝」　數10支鋼瓶橋面滾…民眾嚇壞：頭都變形了

▲因為沒有固定確實，貨車行經台北橋引道時數10支瓦斯鋼瓶掉落地面。（圖／翻攝自三重蘆洲幫）



記者陳豐德／新北報導

新北市18日下午3時許一輛滿載瓦斯鋼瓶的貨車因為沒將鋼瓶固定牢靠，在經過三重區環河北路準備上台北橋的引道時，10幾支瓦斯桶噴出後斗掉落引道，讓後方的機車騎士全都嚇壞紛紛躲避，深怕一不小心就會發生意外，三重警方發現後已經調閱監視器，對該台貨車司機依照交通管理處罰條例逕行舉發，最高可罰1萬8千元。

三重警方3日下午3時許接獲通報，指稱在台北橋引道有瓦斯桶掉落的狀況，員警迅速趕抵查看時，卻發現貨車及瓦斯桶都已經消失，研判貨車駕駛已經離去並將掉落瓦斯桶給清理完，現場並沒有人員、車輛損傷的狀況。

而當時目睹經過的民眾拍下瓦斯桶掉滿地的照片，在臉書地方社團發文表示「三重環河上台北橋，瓦斯桶掉滿地，路過減速小心」，引起網友熱議。民眾認為「怎麼這樣子應該是沒有固定好！沒綁好才會這樣子」、「台北橋表示：還好我逃過一劫」、「這...k到都重傷吧」、「瓦斯桶的頭都變形了」。

對此三重警方表示，後續經調閱監視器後鎖定貨車車牌，已經依照道路交通管理處罰條例告發30條1項2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」予以逕行舉發；警方也呼籲民眾，如有載運貨物務必綑綁牢固並遵守交通規則，以維用路人安全及道路順暢，並避免受罰。

▼貨車載著瓦斯鋼瓶行經台北橋引道卻不慎掉落，警方獲報趕抵現場。（圖／記者陳豐德翻攝）



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