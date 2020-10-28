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台北第一夜景直擊！荒草間驚見「墓園」　很多人來看101煙火

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從陽明山眺望大台北盆地，夜景猶如鑲鑽般閃亮，坐擁此景的山坡豪墅也價值不斐。（圖／翻攝自Yahoo奇摩旅遊臉書）

▲從陽明山眺望大台北盆地，夜景猶如鑲鑽般閃亮，坐擁此景的山坡豪墅也價值不斐。（圖／翻攝自Yahoo奇摩旅遊臉書）

圖、文／CTWANT

為揭開這個全台最大「豪墅寶山」的神祕面紗，本刊記者兩度造訪北市陽明山現場。只是54多公頃、9萬多坪的基地上，原預定可興建為限高10.5公尺的別墅樓房聚落，如今卻還不見影子，只有一塊塊的植樹林地，荒草蔓生，以及原有的住戶、閻錫山將軍故居與墓區等。

10月下旬，記者第一趟從仰德大道驅車右轉永公路，一路蜿蜒直抵標高530公尺的豪墅寶山「士林區住六之六自辦市地重劃區」（又稱「陽明山保變住六之六」）。第二趟改走東山路上山，東拐西彎到文化大學，沿菁山路到盡頭，約半小時車程後抵達目的地。

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途中的東山路，窄到僅供單向行駛，往來車輛要等綠燈放行。當地的草山生態文史聯盟理事長文海珍告訴本刊記者說：「重劃會在這兒埋了汙水管線。」以現場狀況，可以想見埋管工程的艱辛。

目前住六之六重劃區已闢妥公園綠地，道路也重新命名，鄰近的住宅用地因長期未獲房屋興建許可，導致荒草蔓生。（圖／馬景平攝）

▲目前住六之六重劃區已闢妥公園綠地，道路也重新命名，鄰近的住宅用地因長期未獲房屋興建許可，導致荒草蔓生。

目前住六之六重劃區已闢妥公園綠地，道路也重新命名，鄰近的住宅用地因長期未獲房屋興建許可，導致荒草蔓生。（圖／馬景平攝）

▲目前住六之六重劃區已闢妥公園綠地，道路也重新命名，鄰近的住宅用地因長期未獲房屋興建許可，導致荒草蔓生。

一進到重劃區，原本綠樹夾道的視野瞬間開闊，約兩個大安森林公園大的重劃區映入眼簾，棋盤式柏油道路已鋪設好，原有永公路巷弄更名為建賢街、富館街以及草東街，還有公園綠地、自來水設備、滯洪池與國中小預定地等。

四周還有架著鐵絲網高牆、遮蔽隱密的情報學校軍事基地，及擋土牆高達逾5公尺的駁坎山坡地、士林區第11號公墓等。往永公路方向則有閻錫山將軍故居、墓區與原有住戶舊屋、公車站牌等。放眼遠眺，七星山、台北盆地、101大樓、松山機場、北海岸一覽無遺。

沿著台北市永公路經過閻錫山將軍故居，便可進入陽明山保護區變更為住宅區的範圍。（圖∕李蕙璇攝）

▲沿著台北市永公路經過閻錫山將軍故居，便可進入陽明山保護區變更為住宅區的範圍。

在地居民就跟記者說：「很多人都會上山來這看101跨年煙火。」「陽明山保變住六之六」重劃區可說是座落在觀賞台北第一夜景極佳位置，但全案停擺，迄今逾20年還未拿到房屋興建許可，也不禁令人好奇，地主都是何方神聖，可以如此氣長。

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