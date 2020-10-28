SWAG夢夢鏟肉近照曝光　粉絲餵食爆肥！為一個原因瘦12公斤

▲夢夢喊冤指出，拍攝選角前都會確認男粉絲單身。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「肉感系性愛女神」之稱的AV女優吳夢夢，因在情色付費平台SWAG拍攝性愛影片一砲而紅，近來更計畫進軍日本AV界，但人紅是非多，夢夢竟因先前找男粉絲拍攝3P片，遭男粉絲妻子控告侵害配偶權，求償40萬元。夢夢接受本刊專訪，身形和先前相比明顯消瘦不少，夢夢坦承，為了迎合日本市場需求，正在積極努力瘦身，已經瘦了12公斤。

夢夢與SWAG平台合作2年多，一共拍攝43支各30秒的性愛短影片，去年11月解約。為了追求更高的拍攝品質，她找來專業攝影團隊，拍攝20分鐘以上的劇情長片，在另一成人影片平台供粉絲付費觀看，至今累積超過30支作品，此外也將拍片花絮放上個人YouTube頻道。

夢夢說，其實2017年加入SWAG時體重只有55公斤，但因當時時常和男粉絲吃大餐，體重在短短一年間胖到73公斤，如今雖然已經瘦到61公斤，「但我還是覺得太胖了，還在努力減，不然又要被酸民酸。」

從去年開始拍攝劇情片的夢夢，企劃主題從穿著旗袍與男粉絲見面的「五分鐘大挑戰」，到「搭訕路人」「外送員」「賭債肉償」「女小偷」，扮演的角色涵蓋各行各業。

每一支影片都是花3到7小時拍攝剪輯而成，「有沒有把每一部影片拍好，對我來說很重要，有些沒拍好的會想再重拍，我是很認真想拍出好作品，讓世界知道台灣也是有好的女優、也能製作出好的AV。」



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