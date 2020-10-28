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新北盲妻被老公要求買毒「助性」　遭警逮捕…她哽咽透露案外案

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日前警方偵辦毒品案，竟在一名藥頭的買毒客人名單中，竟找到一名全盲婦人。

圖文／鏡週刊

日前警方偵辦毒品案，竟在一名藥頭的買毒客人名單中，找到一名全盲婦人。這名盲婦向檢警供稱，因為聽信丈夫說的吸毒能「助性」，於是向藥頭購買安非他命︔但興致高昂的她卻聽到丈夫帶一名女子回家「啪啪啪」，心情因此盪到谷底。北檢認定，婦人未吸毒但持有二級毒品，將她緩起訴，必須繳交罰鍰3,000元。

警方日前清查一名藥頭的交易紀錄，赫然發現53歲的徐姓婦人，在今年3月間，曾向藥頭購買毒品，警方搜索徐婦住處，查扣含有2個安非他命殘渣的夾鍊袋及3個玻璃球、2個吸食器。

警方在偵辦過程中發現，徐婦因雙眼視網膜病變導致全盲，好奇詢問她為何吸毒。徐婦哽咽透露，她的丈夫說要增進夫妻情趣，還表示吸毒可以助性，她為了滿足先生的要求，鋌而走險購買毒品，最後難逃警方抓捕。

不過此案竟延伸案外案，徐婦難過表示，她依丈夫指示買毒後，並未與她行房，反而帶回一名女子到家中做愛，她聽得雙方交歡的聲音心碎不已，只能躲在房間暗自哭泣。

案經北檢偵查，檢方考量徐婦體內並無毒品反應，但涉及《毒品危害防制條例》，給予緩起訴，另需繳交3,000元罰鍰。目前警方也在深入追查徐婦的丈夫是否吸食毒品。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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