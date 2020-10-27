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大英博物館「神秘密室」藏物驚人！「失戀博物館」紀念逝去的愛情

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▲▼ 大英博物館（British Museum）。（圖／路透社）

▲大英博物館（British Museum）的「神秘密室」到底藏著什麼？（圖／路透社）

記者林育綾／台北報導

博物館控必看！《蒙娜麗莎》被偷之後才成為世界名畫？大英博物館的「神祕密室」裝著什麼？史上第一本博物館專書揭開「全球200+博物館驚人內幕」，包括名作與神秘幕後、趣味知識、各博物館鮮為人知的驚奇祕辛一次曝光。 

英國作家克萊兒．考克-斯塔基（Claire Cock-Starkey）曾任職於BBC電視台，過去曾花了一年時間遊歷東亞、紐西蘭、太平洋地區，搜羅了各地博物館的秘辛，如今她在書中一口氣公開那些導覽員沒告訴你、書本上沒寫的博物館秘辛，該書由城邦集團創意市集在近來在台發行中文版《博物館怪奇事件簿》。

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包括參觀漢普頓宮會聽到「悽慘的哭喊聲」內幕，以及《蒙娜麗莎》是被偷之後，才成為世界名畫的原委；更揭露大英博物館的「神祕密室」裡頭，可能裝著所有被館方認為「猥褻」的文物。其他還包括博物館標示錯誤、戰爭造成的文物損壞、白宮裡借來的名畫作⋯等等。

書介也提到，「Museum」一詞取自希臘文「mouseion」，最初指的是向9位代表各藝術領域的繆思女神致敬之地，今日則指提供我們靈感、學習並感受藝術之美及文化歷史深度的空間。這些空間不僅帶給人們知識、藝術與文化，更是一處能夠自由解讀、探索這些物件於我們自身有何要義、滋養心靈的寶地。

而從擁有多件世界名作的羅浮宮、大英博物館，到保有作家過往生活環境樣貌的故居博物館、讓人得以親近偶像的蠟像博物館，以及紀念過往愛情的失戀博物館，這本書收錄各博物館鮮為人知的驚奇祕辛，包括博物館的奇聞軼事、有趣的數據統計、著名藏品介紹、知名特色博物館歷史簡介以及幕後大小知識。

▲▼失戀博物館。（圖／取自維基百科）

▲失戀博物館。（圖／取自維基百科）

其中「失戀博物館」(Museum of Broken Relationships)位於克羅埃西亞，當地藝術家歐琳卡維斯提卡(Olinka Vistica)與德拉森格魯比斯克(Drazen Grubisic) 2006年分手時，在整理曾經共有、如今得丟棄的物品時，發現這些物件敘述了他們的愛情故事，因此成立了第一座「失戀博物館」，讓民眾提供過往關係的紀念品展出，而且十分成功，2016年還在洛杉磯開了第二間分館。

每一件展物都有簡短的敘述，有實物展也有線上展，讓民眾上傳過往的紀念物和回憶。例如其中一支諾基亞舊手機，敘述著「那段感情有300多天，他把自己的手機送給我之後，我就再也聯絡不上他了。」還有「一對矽膠乳房」，敘述著「我終於決定把隆好的乳房取出，回復我本來的體態，拒絕前伴侶留給我的任何影響。能把這一對讓我痛苦至極的矽膠乳房拿掉，也是件很美好的事。」

▲▼《博物館怪奇事件簿：鬧鬼、詛咒、珍奇藏品⋯解開最不可思議的博物館之謎！》（圖／創意市集）

▲《博物館怪奇事件簿：鬧鬼、詛咒、珍奇藏品⋯解開最不可思議的博物館之謎！》（圖／創意市集）

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