集結「愛」的力量！台北首演即將登場　攜手為公益與愛啟程

▲劇團多年陪伴了2400位小朋友。（圖／主辦單位提供，下同。）

生活中心／綜合報導

『真愛大冒險』戶外台北首演即將登場

長期致力於關懷及陪伴社會福利機構的「錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會」，自2016年發起「錠嵂藍鵲紅鼻子公益陪伴計劃」，推出適合親子共賞的紅鼻子小丑劇場演出，此計畫於2017年與2019年獲得台灣保險卓越獎金質獎的肯定，5年來劇團陪伴了2400位兒福單位的小朋友，邀請了5000位大小朋友進入劇場欣賞表演，並將愛與勇氣傳遞給了7400個家庭。每年演出爆滿，一票難求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年將擴大型態於全國北中南三區舉行「紅鼻子鵲寶公益遊藝會」，遊藝會中將延續計畫精神由「紅鼻子鵲寶公益劇團」帶來《真愛大冒險》2020年為愛啟程戶外免費演出，現場除了安排演出外，更邀請多組社會公益團隊的創意攤位，還有趣特色點心攤位及手做體驗活動讓親子參與，期待一同透過戶外演出與遊藝會提供全國大朋友與小朋友好玩難忘的藝術體驗。

『真愛大冒險~為愛啟程』戶外初登場

去年『真愛大冒險』得到一致好評，讓觀眾笑中帶淚，今年「紅鼻子鵲寶公益劇團」為讓家長安心，照顧更多病童，以戶外演出為主題，改編戶外版『真愛大冒險~為愛啟程』。由文化部傑出團隊「金枝演社」的謝姀璇老師為導演與施冬麟老師特別設計的演出內容，今年更細緻的以戲劇與小丑肢體課程為主，預計除了有《真愛大冒險》戶外演出外，更特別安排小丑演員組成「紅鼻子鵲寶愛心小舖」，將發贈氣球以及與大小朋友進行有趣的互動，讓大家於遊藝會現場分享愛與相互關懷的感受。

「紅鼻子鵲寶公益劇團」的所有表演者是由錠嵂保險經紀人組成，每年設計不同主題演出，參與不同社福團體的陪伴活動，今年在疫情干擾下，公益組織需喚起更多人響應公益陪伴。「錠嵂藍鵲社會福利慈善事業基金會」積極鼓勵與支持同仁投入公益活動，內化為企業社會責任文化，落實企業對社會扶助與回饋的理念。

幸福滿滿公益遊藝會

活動除了戲劇表演，更加入社福團體的公益遊藝會戶外攤位，讓孩子除了可以觀賞戲劇演出，並結合戶外的體驗活動，有親子DIY、社福團體手作點心、及創意體驗攤位，讓大小朋友手牽手一起做公益。

台北首場演出於11月1日(日)下午兩點在中山堂戶外廣場舉行，將能接觸更多一般民眾，共同瞭解以藝術進行社福陪伴的成效。現場活動為免費開放參與，將招待兒福及社福單位其病友與家人前來觀賞；部分座位將讓一般觀眾採限量索票方式，票券同時可於現場兌換攤位飲品與體驗活動。

索票時間：109年10月22日(二)上午10:00開始，索票連結請搜尋臉書粉絲專頁「錠嵂藍鵲社會福利基金會」查詢，今年因為是戶外演出沒有索取到入場卷也可以進場喔！歡迎大朋友、小朋友手牽手一起感受錠嵂紅鼻子鵲寶帶來的歡樂與美好。