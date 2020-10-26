這生物咬一口！她腿上驚現「黑色凹陷窟窿」超驚悚　花一年才治好

Horrifying photos reveal spider bite victim's 12-month ordeal after thigh wound turns into 'crater' https://t.co/BBC2jUp5RQ — The Sun (@TheSun) October 25, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

一名網友近日在網站「Reddit」上分享幾張照片，並稱自己的大腿處被一隻蜘蛛咬後，腳上的傷口竟然在短短幾周內，從原本紅腫的樣子變成一塊黑色、被感染的模樣，儘管緊急送醫治療，但仍花了12個月的時間吃抗生素跟接受治療，並且在腿上留下一個又大又明顯的永久傷疤。

綜合外媒報導，這幾張照片近日在「Reddit」上成為熱門話題，女網友表示自己的大腿先前被一隻棕色遁蛛（brown recluse）咬到，儘管在事發的45分鐘之後立即就醫治療，但原本看似小又無害的傷口，竟然在短短幾周內被迅速感染，並且變黑，看起來超級恐怖。

女網友說，她服用抗生素14天，一天需要吃3次，前兩周每天到醫院報到治療，後來變成一周一次，就這樣持續了12個月的時間，才完成一切的療程，但儘管如此，蜘蛛咬過的地方卻留下了一個長得像火山口的疤痕。報導中指出，被棕色遁蛛咬到需要經過12個月的藥物治療，因為其所造成的軟組織損傷需要數個月才有辦法恢復。

女網友的朋友則是在貼文下留下了驚悚的照片，可以看到從一開始的小紅腫，傷口的地方逐漸擴大、變黑，最後甚至整個上口旁邊出現像膿的東西，中間黑色的地方甚至出現一個大窟窿，畫面十分驚悚。

▼蜘蛛示意圖。（圖／達志影像／shutterstock）





