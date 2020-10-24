看女店員竟刮中百萬　台南「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

▲彩券行女神店員正臉曝光。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名單身男子愛慕彩券行女員工，時常光顧永康區的金鑽彩券行，沒想到因此刮中了100萬元，讓老闆樂得發文道謝。男子的故事讓人十分好奇，女店員到底是多正，才會這樣持續光顧，而女店員的長相也隨之曝光。

台南市永康區的金鑽彩券行22日發文稱，近日新出一款200元刮刮樂，老客戶只刮了一張，就中100萬元頭獎。據了解，該名老客戶是一名單身男子，疑似愛慕彩券行某位女員工，時常挑著女員工上班的日子去買彩券、樂透，2年來都是這樣子，感覺很想要跟女員工交換聯絡方式。

對此，老闆則說，2人關係還是客人與店員，是否交換通訊方式，是女店員私生活的範疇，他們不會過問。

▼彩券行女神店員正臉曝光。（圖／《東森新聞》）



老客戶的意外中獎，也讓外界十分好奇，女店員到底是多漂亮，才會讓客人死心塌地地連續光顧2年。隨著事件發酵，女店員的外表也隨之曝光。

這名女店員綽號小雯，有著大眼長髮，笑起來還有酒窩，長相十分甜美，吸引許多顧客上門。其他女店員說，該名顧客來光顧時，都會跟他們說話，或是買飲料、食物上門，雖然沒有表白過，但大家都看得出來。

老闆指出，該名顧客是建築工人，從多年前開始持續光顧，至少2天會來一次，通常都穿著工作服、帶著工地安全帽來買彩券、樂透，「大部分是喜歡我們那個店員，女神小雯。」

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▼對於顧客是否有大膽表白，其他女員工露出尷尬微笑。（圖／《東森新聞》）

