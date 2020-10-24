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把握年前轉職　勞動部新營徵才吸引近500人次求職

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▲勞動部雲嘉南分署新營就業中心，24日於新營美術園區蓮海棚架廣場舉辦現場徵才活動，18家廠商釋出近700個工作機會，吸引近500人次參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署新營就業中心，24日於新營美術園區蓮海棚架廣場舉辦現場徵才活動，18家廠商釋出近700個工作機會，吸引近500人次參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署新營就業中心，24日於新營美術園區蓮海棚架廣場舉辦「薪象營福非你莫鼠」現場徵才活動，18家廠商釋出近700個工作機會，全部都是北台南在地職缺，合計吸引近500人次參加，232人次投遞履歷。

防疫國家隊口罩大廠恒大公司因產能擴增，持續開出機械維修工程師及生產作業員等職缺，月薪上看60K；台商回流的敬祐科技公司也徵求設備工程師、儲備幹部等，薪資最高也有50K，吸引不少現場民眾青睞。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本場是勞動部今年在新營舉辦最大場的徵才活動，特別邀請18家北台南在地企業開出近700職缺，歡迎求職民眾多看多比較，並提醒與廠商面談時不忘展現求職的企圖心，若是沒有合意的工作或是擔心個人職能不足也不用氣餒，記得善用政府資源，例如雲嘉南分署在官田持續辦理近30職類的職前訓練課程，參訓「完全免費」，歡迎求(轉)職民眾洽詢。

本次徵才除了口罩大廠恒大開出最高6萬薪資，新營就業中心還開發多家在地新廠，包括設廠柳營的隆順綠能科技(股)公司開出輪班生產領班40K-50K，以及在官田設廠的城堡應材公司開出28K-35K徵機電人員，官田鋼鐵則開出30K-40K起跳徵求螺絲技師、機械、電機、生管助理工程師等人才，新晟水泥製品(股)公司則是需要儲備幹部、製程工程師及混泥土車司機，開出薪資24K-60K不等的待遇，傳產大廠華新麗華公司也開出32K-45K徵求安全衛生管理師、機械、材料工程師，民眾詢問度頗高。

恒大公司則表示，因應公司制度改制，未來產線及產能需求大增，會一直有徵才需求，此次開出輪班生產作業員職缺，不拘學經歷，只要動作快、能吃苦耐勞，月領6萬不是夢！

▲勞動部雲嘉南分署新營就業中心，24日於新營美術園區蓮海棚架廣場舉辦現場徵才活動，18家廠商釋出近700個工作機會，吸引近500人次參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日活動由新民國小音樂班學童演奏樂曲揭開序幕，雲嘉南分署長劉邦棟、台南市勞工局長王鑫基、職訓就服中心主任梁偉玲、立委賴惠員、市議員蔡育輝、沈家鳳議員團隊副執行長沈經宏等人到場為民眾加油打氣，現場還有職業心理測驗、闖關集點送好禮、庇護工廠設攤義賣及免費體驗等，場面相當熱鬧。

劉邦棟補充，若錯過今天的徵才活動不用擔心，分署10月31日在台南永康區東橋里活動中心，還有辦理1場大型徵才，詳細職缺及活動內容可上雲嘉南分署官網（https://tinyurl.com/y3ezjwvj），或撥打06-2038560洽詢。

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