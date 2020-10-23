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婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

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（圖／翻攝自封面新聞）

▲小倆口在照片中笑得甜蜜。（圖／翻攝自封面新聞）

文／CTWANT 

大陸江西南昌市發生一起駭人命案，有對小情侶近來在籌辦婚禮，孰料新娘媽媽卻突然被告知，其實女兒早就被人殺害，兇手正是準新郎，對方犯案後，竟還冒用女兒的手機向公司請假，甚至模仿起她的口吻與媽媽聊天，如今案情終於曝光，死者家屬氣得痛批：「我要他以命償命！」

綜合陸媒報導，媽媽張燕（化名）表示，28歲的女兒小易（化名）與25歲男友王某龍交往3年之久，對方先前曾在南昌交警隊擔任輔警，後來轉行從事銷售產業，不過張燕一直反對這段感情，她指出王某龍性格古怪又懶惰，已經在她們家住了2年多，且因母親三度離婚，家庭較為複雜。

直到近期，小倆口瞞著大家偷偷登記結婚，還在新建區購買了新房，雙方家人發現後才開始準備喜宴，並將日期訂在10月17日，張燕提前找好了會場，叫王某龍打電話去預定，不過在16日下午時，她卻突然接到酒店人員打來的電話，表示到現在都還沒有人過來預定。

婚禮喜帖都已經發送給親朋好友，這讓張燕相當著急，立刻打電話給王某龍，但始終沒人回應，她最後只好打給親家母，狂摳了好幾通後終於接聽，對方表示小易已經死了，張燕不敢置信，隨後趕往小倆口的新房，轄區員警證實此事，指出死者是在10月13日遇害，被棄屍在一處魚池。

這噩耗讓做媽媽的完全無法接受，張燕悲痛地指出，最近都在忙著準備婚事，並沒有發現他們有什麼異狀，最可惡的是，王某龍居然還假裝成女兒的口吻，傳訊和自己聊天，掩蓋殺人的事實，才讓她一直都沒有察覺，張燕氣憤表示「現在我就想知道真相，要他以命抵命！」

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