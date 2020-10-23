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台南弒母「8種兇器」曝光！9月接回思覺失調兒照顧　慈母慘枉死

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記者林悅／台南報導

台南佳里區23日凌晨，驚傳兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親人倫悲劇，疑似患有思覺失調症的30歲李姓兒子，懷疑52歲陳姓母親要害他，雙方發生口角後，而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡，全案偵訊後依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警佳里分局延平派出所，23日凌晨０時5分據報，有民眾聽見微弱呼喊救命聲，馬上啟動快速打擊機制趕往現場，發現屋內有1名婦人倒臥血泊中，除立即通知救護車，將傷者送往佳里奇美醫院急救外，並當場逮捕犯案男子。佳里警方於案發後，在釐清案情與查訪鄰居時，才發現本案係一場人倫悲劇，涉案人之前都住療養院，鄰居表示在9月間，才被家人接回來家裡住，卻發生此一憾事。而婦人於23日凌晨1時53分許，經由醫院急救無效宣告傷重身亡。

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據悉，30歲李嫌從國中開始出現思覺失調症狀，家人帶他就醫，李嫌也有服藥控制，今年8月底，李嫌情緒失控，在家中亂摔東西，家人報案，並將李嫌強制送醫治療，10多天甫從嘉南療養院出院，不料竟發生悲劇。

李嫌父親在台電服務，李嫌無業，平日生活全靠母親打理，李嫌的父母很寵愛他，李嫌想吃什麼，就算是遠在台南市區，李母也會去買給李嫌吃。23日凌晨，李嫌疑因思覺失調發作，產生妄想，懷疑母親要害他，雙方因而發生口角爭吵，李嫌持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊其母，致其母頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方馬上以現行犯逮捕李嫌，李嫌在現場向警方坦承是他所為。警方叫醒案發當時還在睡夢中的李嫌父親，李父才知妻子被兒子殺死，十分震驚。

▲警方在現場勘查蒐證時，找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀（檳榔刀）、焊鐵、燈管等等共8種疑為攻擊死者的器械，上面都沾有血跡。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方在現場勘查蒐證時，找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀（檳榔刀）、焊鐵、燈管等等共8種疑為攻擊死者的器械，上面都沾有血跡。

警方在現場勘查蒐證時，發現1樓家中現場血跡斑斑，現場有找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀（檳榔刀）、焊鐵、燈管等等共8種疑為攻擊死者的器械，上面都沾有血跡，其中1把水果刀都斷裂。警方表示，被害人是不是被這8種器械攻擊，目前難以判斷，需要進一步相驗，比對被害人傷口才能證實，不過這8種器械在現場找到，且均沾血。

佳里分局經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，台南地檢署指出，23日凌晨於台南市佳里區發生之殺人案件，檢察官初步相驗完畢，死者傷勢集中於上半身，然因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀似為多種兇器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定釐清致命傷及死因。

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李嫌疑罹患有思覺失調症，情緒十分不穩，在律師陪同下，在佳里分局應訊，惟因精神狀態十分不穩定，使筆錄製作過程緩慢。全案訊後於於下午1時多，依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲疑似患有思覺失調症的李姓兒子，懷疑陳姓母親要害他，雙方發生口角後而行兇，陳女經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局分局長甘炎民表示，本案感謝民眾發揮守望相助關懷鄰里精神，在第一時間能立即反應與通報警方，尤其在位處偏僻郊區等居民較少區域，若發現可疑人事物或其他異常徵候，應立即報案反應，避免歹徒利用犯案或藏匿隱身處所，以降低治安問題衍生。另家庭暴力事件（包含特殊精神病症），尤其對於婦女、兒童暴力傷害案件，更應立即撥打「113婦幼專線」通報警方及專責人員，透過婦幼安全保護機制，讓社會保護機制能適時予以協助，或許可降低、避免危害與傷亡。

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