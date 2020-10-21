16歲遭控性侵殺害女同學…遭判無期　15年後才知道「關錯了」！

▲張志超在2005年被控性侵殺人，遭判無期徒刑。入獄15年後突然被無罪釋放。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

大陸近期發生一起冤罪國賠案件，一名男子在16歲時，被控性侵殺害女同學遭判無期徒刑。但近日法院翻轉判決，最後改判無罪，這位已經服刑15年的少年終於可以回家，近日傳出也獲得人民幣332萬元的賠償，但他認為這無法弭補這15年所受到的痛苦。

根據《澎湃新聞》報導指出，2005年，16歲的山東少年張志超，被指控涉嫌性侵、殺害同校女同學。最後在2006年裁定張志超強姦、殺人罪名成立，判處無期徒刑。而在張志超入獄6年後，2011年，張志超突然改口喊冤，表示自己當初是遭到刑訊逼供，後來家屬提出上訴，其中理由包含司法單位未曾對被害者屍檢、毛髮指紋等證據鑑定存疑、證詞互相矛盾、以及張志超本人對被害者衣物敘述顏色與實際不同等。

該案的上訴曾於2012年3月、2012年11月、2014年三度遭到駁回。一直到2016年4月，當地最高法院正式立案審查，更於2017年11月指出原判決事實不清、主要證據存在矛盾，下令重新調查。最後在2018年，山東高等法院對張志超案進行重新審理，2020年1月，法院推翻原判決，改判張志超無罪，此時張志超已經入獄服刑15年。

今年6月，張志超申請國家賠償，其中包含5449天的侵犯人身自由賠償金人民幣1889440.75元、精神損害撫慰金人民幣600萬元，共計人民幣788.9萬元，同時請求原辦案機關在《人民日報》、《中國青年報》等媒體公開道歉。而近日也傳出張志超將獲得人民幣322萬元的國賠，但張志超本人表示，這並沒有辦法彌補15年來所遭受的痛苦與屈辱。

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