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怎麼吹我蠟燭！小姊妹「超抓馬」慶生會　結局曝光

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巴西一對小姊妹日前在生日派對上發生的超戲劇化互動，引發許多網友轉發。（翻攝自YouTube／Instagram）

▲巴西一對小姊妹日前在生日派對上發生的超戲劇化互動，引發許多網友轉發。（翻攝自YouTube／Instagram）

圖文／鏡週刊

在生日時許願吹蠟燭是很多人最期待的一刻，在西方還有傳言說，只要能用一口氣直接吹熄燭火，就代表願望可以實現。最近在網路上就瘋傳一段影片，一名小女孩原本開心的過生日，沒想到在吹蠟燭時竟爆出一個程咬金！兩人超級戲劇化又可愛的反應笑翻全球網友，掀起一陣瘋狂轉發，她們的家人也在網路曝光後續的情況。

影片攝於巴西的一場生日派對中，眾人開心幫妹妹瑪莉亞（Maria Eduarda）慶祝她的3歲生日，大家拍著手唱著〈生日快樂歌〉，開心的瑪莉亞好不容易等到歌唱完，許了願準備要吹蠟燭，在她身旁6歲的姊姊安東妮雅（Maria Antonia）卻面露不悅，就在瑪莉亞的臉湊近蛋糕，嘟起嘴朝著蛋糕上的蠟燭吹氣時，安東妮雅迅速的靠上前，用力呼出一大口氣，硬生生就將妹妹的蠟燭給吹熄了。

蠟燭被吹熄的瑪莉亞一臉錯愕，愣愣地轉頭看向姊姊，沒想到她還擺出一副得意的姿態，瑪莉亞這才回過神來，氣得用手狂拉安東妮雅的頭髮，兩人扭打在一起，其他家人見狀趕緊上前制止，將姊妹兩人分開，只見頭髮被扯亂的安東妮雅一邊用手整理髮型，但絲毫沒因被妹妹動手而不悅，臉上藏不住上揚的嘴角，露出滿意的笑容，讓瑪莉亞一度要再度出手，不過也很快被家人阻止。

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姊姊迅速湊上前吹熄瑪莉亞的蠟燭，氣得瑪莉亞狂扯姊姊的頭髮。 （翻攝自YouTube）

據網友表示，這對小姊妹其實平時感情很好，當天姊姊或許是因為嫉妒妹妹生日收到的禮物，才想在吹蠟燭時搗蛋。瑪莉亞當下雖然被氣得哭了，但其實也沒真的放在心上，家人們隨後馬上拿出火柴，重新幫瑪莉亞點起蠟燭，並且把安東妮雅帶開，讓她重來一次吹蠟燭的步驟，瑪莉亞很快就破涕為笑，高高興興地繼續她的生日派對，彷彿剛剛發生的「抓馬」（drama）超戲劇化的情節從沒發生過一樣。

家人幫瑪莉亞重點蠟燭，瑪莉亞開心的笑的彷彿剛剛發生的事從不存在。（翻攝自YouTube）

影片上傳到社群網路後馬上引起全球網友的瘋傳，許多人對於兩人的互動覺得非常可愛又好笑，還有人說姊姊的動作簡直像是8點檔惡女，笑稱是不是電視看太多；甚至還有人把她們的互動截圖做成迷因（meme）哏圖。

其實小姊妹的感情很好，事後姊姊還幫妹妹切蛋糕呢。（翻攝自 @asmariasdepb Instagram）

事後小姊妹的教母蓋比艾拉（Gabriela Aureluk）在網路上po出姊姊後來幫妹妹切蛋糕的畫面，澄清那些質疑小姊妹有心結的說法，要大家放心結果是happy ending，並表示只有有手足的人才能理解她們的互動。

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