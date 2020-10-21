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日日頭痛到哭竟是鼻子害的　醫師揭女子罹患中鼻甲症候群

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▲台中有一名46歲江姓女子日日頭痛到哭，原因竟是鼻子害的。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲台中有一名46歲江姓女子日日頭痛到哭，原因竟是鼻子害的。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者游瓊華／台中報導

台中一名46歲江小姐，過去一年多來長期偏頭痛，有時甚至痛到連眼睛都淚流不止。期間就診過眼科及牙科，懷疑是青光眼或牙齒痛，吃藥及點眼藥水後，症狀依舊無法好轉。後來江小姐求診中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科，醫師發現江小姐罹患中鼻甲症候群，左側鼻中膈彎曲如骨刺直接刺在鼻甲上，才會導致頭痛不已。

耳鼻喉頭頸外科醫師黃承楨表示，門診當下利用止血棉隔開鼻中膈與中鼻甲，江小姐頭痛及鼻塞當下立即獲得改善，之後江小姐接受內視鏡鼻中膈矯正及鼻甲微創刀切除後，除了頭痛的症狀解除外，就連擾人的鼻塞也不見了，恢復正常的生活品質。

▲台中有一名46歲江姓女子日日頭痛到哭，原因竟是鼻子害的。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中有一名46歲江姓女子日日頭痛到哭，原因竟是鼻子害的。（圖／記者游瓊華攝）

黃承楨也提到，頭痛原因相當多，由鼻子造成的鼻因性頭痛大約佔3%到5%，其中的原因包括急、慢性鼻竇炎或鼻中膈彎曲。中鼻甲症候群就是因為鼻中膈彎曲或中鼻甲肥大，造成原本不該接處的部位互相壓迫。支配鼻中膈及中鼻甲的神經為三叉神經的眼分支，受刺激就會造成頭痛的症狀，疼痛位置大多自眼眶內側開始，沿著鼻子、眼睛到額頭，有些甚至痛到腦後。

至於治療方式，第一線治療為口服抗組織胺及黏膜去充血劑合併局部類固醇噴劑，部分患者症狀嚴重，藥物治療效果不好，就可以考慮手術治療。手術方式在內視鏡系統下，將彎曲的鼻中膈矯正，同時將肥大的鼻甲部份切除。由於彎曲的鼻中膈不會再生，除了鼻塞及頭痛的問題能解決外，幾乎不會有復發的情形。

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