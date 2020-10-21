陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範　她崩潰：只想活命

▲孫男持刀性侵女大生小美，還以手機錄下過程。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北孫姓男子日前邀約女大生小美（化名）到陽明山擎天崗看日出，卻突然開到人煙稀少的山中，以13公分蝴蝶刀強逼脫衣褲，性侵得逞。士林地院判決今出爐，孫男被依攜帶凶器強制性交罪，處7年6月徒刑；另竊錄非公開活動及身體隱私部位罪處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

孫男5月20日開車載著楊姓友人、小美及兩名女網友夜遊，凌晨送其他3人回家後，邀約小美到陽明山的擎天崗看日出，沒想到21日凌晨5時突然停在竹子湖附近，對小美說「我想來一發」。

孫男被小美拒絕後，立刻掏出13公分的蝴蝶刀恐嚇「妳想要屍體倒在路上嗎？」嚇得小美當場打開車門逃跑，途中還摔倒受傷，被孫男拖回車上，持刀逼脫衣褲性侵得逞，期間還以手機錄下性愛畫面。

事後，小美驗傷報警，但孫男否認犯行辯稱，他和小美發生關係的過程非常自然，但小美不滿他拍攝影片，才會提告性侵，否則載小美返家途中有經過超商，為何小美當下沒有報警？

▲孫男性侵小美時，以手機錄下過程。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據《聯合報》報導，小美表示，她當下只想活命，才會順從孫男的指令，深怕反擊、咬人都會被刀子傷害，因此不敢激怒孫男；另外，當下她的腳因逃跑摔傷，眼鏡也遺失，近視很深的她又沒穿衣服，根本無法逃跑。

士林地院認為，小美遭性侵時曾逃下車，被追回後沒做抵抗，明顯是因孫男178公分又持刀，但小美身高150公分、40公斤，雙方體型相差太大才會放棄抵抗，且被載回家時是因為脫離掌控、沒確保人身安全的情況下才不敢向超商求救。

士林地院表示，孫男為了一己私慾，竟持刀性侵第一次見面的女大生且強迫性交，過程還以手機錄影，且未坦承犯行，明顯沒有悔意，加上小美拒絕和解，因此依攜帶凶器強制性交罪，判孫男7年6月徒刑；另竊錄非公開活動及身體隱私部位罪處5月徒刑，可易科罰金15萬元，全案可上訴。

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