性侵312人！變態醫30年「私密日記」曝光...平均受害者年齡僅11歲

實習記者劉雪兒/綜合報導

法國知名醫師史考奈克(Joel Le Scouarnec),數年前被指控性侵一名6歲女童,警方在調查後發現,受害者高達312人,受害人平均年齡僅11歲,警方甚至找到他的日記,發現他趁麻醉兒童病患的期間下手性侵,同時錄影收藏,這起被稱為法國有史以來最嚴重的戀童癖醜聞,將從11月底開始審理。

根據外媒《紐約時報》報導,現年70歲的史考奈克是法國知名的下腹手術(abdominal surgery)專家,他被控在過去執業30年內,性侵了312人,包含男女都有,且受害人平均年齡僅11歲。他在日記內詳細記載受害人身份和犯案經過,當中包括其2名姪女、1名鄰居的女兒。

負責此案的法國國家檢察官凱倫伯格(Stéphane Kellenberger)表示,這起案件涉及的被害者人數史無前例,以及導致罪行曝光的方式,也都極度不尋常。

▲被害人平均年齡僅11歲,男女都有。(示意圖/取自免費圖庫123RF)

凱倫伯格進一步說明,檢察院最初確定了343名潛在受害者,但礙於訴訟時效已過期,再加上證據不足的情況下,最終駁回了31個案件,而剩下的312人都被認為在1986至2014年期間被虐待,其中有100人中遭到可能被強姦,且約有200人遭到性侵犯,目前案件也將從11月底開審。

史考奈克2005因擁有兒童色情影像被判4個月緩刑,直到2017年時,則被指控性侵2名4歲及6歲的女童,因此遭到逮捕,隨後停業,而當時史考奈克否認性侵,只承認與女童有「異常行為」。

不過警方沒有放棄,持續調查竟揭發驚人證據,警方找到史考奈克的私人日記,內容描述了史考奈克如何趁麻醉兒童病患時,性侵這些失去意識的孩童,並拍攝整個過程收藏。

後來史考奈克承認自己行為不恰當,但否認自己真的犯下日記中的罪行,儘管他的代表律師庫扎瓦(Thibault Kurzawa)聲稱,無論這些幻想多麼令人作嘔,這日記只是他虛構的作品,不過還是遭到警方的關押。

