陸6萬人接種新冠疫苗！無嚴重不良反應　年底產能可達6.1億劑

▲▼陸6萬人接種新冠疫苗無嚴重不良反應。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科技部社會發展科技司副司長田保國在20日舉行的國務院聯防聯控機制新聞記者會上表示，大陸共有4個進入三期臨床試驗階段的新冠病毒疫苗。截至目前共計接種了約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告。目前，大陸共佈局了5條技術路線對新冠病毒疫苗進行研發，分別為滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗。

陸媒報導，大陸國務院聯防聯控機制20日舉行記者會，大陸國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉指出，預計今年年底大陸疫苗的產能能達到6.1億劑，明年大陸新冠疫苗的年產能將在此基礎上有效擴大，切實滿足大陸以及其他國家對大陸新冠疫苗的需求。

大陸國藥集團董事長、黨委書記劉敬楨透露，目前國藥集團中國生物所屬北京生物制品研究所和武漢生物制品研究所的兩款滅活疫苗現在正在阿聯酋、約旦、秘魯、阿根廷、埃及等十個國家開展三期期臨床試驗，已經接種5萬余人，總共接種者將達到6萬余人，接種人群樣本量涵蓋了125個國籍，目前反映非常不錯。

▲大陸目前共有4個新冠疫苗進入三期臨床試驗。（圖／路透社）

對於新冠疫苗定價，鄭忠偉表示，堅持幾個原則，第一，公共產品屬性原則，定價一定不是以供需作為定價基礎，而是以成本作為定價基礎；第二，以大眾對新冠疫苗的接種意願和接種需求來開展定價。因此，中國新冠疫苗的定價一定是在大眾可接受的範圍內。

大陸研發的新冠疫苗何時能上市？大陸國家藥監局藥審中心首席審評員王濤說，疫苗的研發受制於樣本量、受試者情況等許多因素。一旦臨床試驗能夠獲取足夠的臨床研究數據，證明疫苗具有足夠保護力，具有可接受的安全性基礎且質量符合要求，申請人就可以提交疫苗的上市申請。

哪些人可以優先接種新冠疫苗，鄭忠偉說，第一類人群是醫護等高風險人群，第二類人群是高危人群，主要是指老人、兒童、孕婦以及患有基礎疾病的人群，這類人群一旦感染新冠病毒，出現重症或者危重症的比例遠遠大於其他人群。第三類人群是普通人群。

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