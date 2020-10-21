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睡夢中一聲巨響！　轎車衝出公路「開上屋頂」離奇畫面曝光

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（圖／翻攝紅星新聞）

▲轎車衝到屋頂上。（圖／翻攝紅星新聞）

文／CTWANT

中國四川宜賓敘州區玉龍橋附近，20日淩晨5時許有一輛轎車衝出公路，直接開到了當地村民家的房頂上，造成居民房屋和肇事車不同程度受損。影片曝光後，讓網友相當疑惑到底怎開上去的，直呼不可思議。

根據《紅星新聞》報導，事發於20日淩晨5時許，當時天還沒亮，屋主一家人都還在睡，突然被一聲巨響驚醒，出門查看發現現樓頂蓄水塔傾瀉而下，灌進家門，一樓房間全部進水，竟是一輛汽車衝上了屋頂。

（圖／翻攝紅星新聞）

據悉，事發地為307省道一個巨大彎道處，省道路面略高於屋主的平房頂，在省道和房頂中間，有一條下坡村道，從肇事車運行軌跡可以看出，該車從宜賓敘州區高場鎮方向駛來，在途經彎道時，沒有沿彎道右轉，而是徑直行駛，沖出路基後，沿路外坡地和幾乎與房頂齊平的下坡村道一路前衝，撞毀屋主房頂護欄，最後在房頂停車，由於網傳視頻沒有拍全事發地的道路情況，讓人感覺肇事車不可能駛上房頂。

所幸事故沒有造成人員傷亡，不過肇事車輛嚴重受損，前排兩個安全氣囊全部彈出，保險桿脫落，引擎蓋、車門等多處變形；而屋主樓頂的蓄水塔被撞毀，水流傾洩導致一間房間沖垮，目前詳細事故發生原因仍在進一步調查當中。

》影片點此

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