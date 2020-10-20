假釋男酒駕逼車！捐20萬作公益「免刑」　法官：有獲取教訓

▲男子假釋期滿前酒駕逼車，捐款20萬獲免刑，但強制罪仍遭判拘50日。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名洪姓男子2015年間假釋出獄後，有一份正當工作，孰料，卻在假釋期滿，酒後開車載許姓友人，並與機車騎士爆發逼車攔人糾紛。事後，兩人雙雙挨告，洪男主動捐款20萬求減刑；高雄地院審結，洪男酒駕免刑，另與許男被依強制罪分別判拘50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，洪男因犯下毒品案件，遭判刑10年3月，2015年11月4日假釋出監，今年4月16日即假釋期滿，孰料，假釋期滿前、2019年9月15日洪男竟飲酒後，開車載許男上路，而兩人行經高雄市苓雅區中正一路往東方向時，因懷疑一旁的機車騎士以言語辱罵，當場逼車，將機車騎士攔下，除了拉起騎士領子，還動手打騎士的臉，以強暴方式，不讓對方離去，直到騎士報警，整起事件才因此曝光。

事後，洪男感到懊悔，主動捐款20萬元至「財團法人犯罪被害人保護協會台灣高雄分會」，希望藉此能夠求得減刑。洪男辯護人則稱，洪男坦承犯行，目前有正當工作，並需扶養高齡母親及就學中之兒子，若被依法撤銷假釋，洪男必須執行4年5月之殘刑，將使洪男喪失現有工作與日常生活，盼法官能在酒駕部分判處免刑，強制罪部分則希望判處拘役以下之刑度，以利洪男回歸社會。

對此，法官認定洪男的自身反省行為，基於「修復式司法」理念，認定他捐款20萬元，已超出法定最低刑度易科罰金後之金額（有期徒刑2月：6萬元），明顯自本案「獲取教訓」。

高雄地院審結，酒駕部分判洪男免刑，強制罪部分，則分別判洪男、許男各拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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