最美女神色！「極光綠」口罩10/21萊爾富開搶　販售通路一次看

▲極光綠口罩。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國內醫療口罩供應穩定，可以挑選的花樣也越來越多，以炫彩口罩席捲台灣的「萊禮生醫」本週也再度推出新色。萊潔「玩色．炫彩系列」極光綠醫療口罩21日晚上8點，將於全台萊爾富開放預購，數量共達3萬盒；此次同樣一人限購1盒，民眾可透過民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，售完為止。

萊潔「玩色．炫彩」系列的極光綠醫療防護口罩將於21日晚上8點整，在全台萊爾富開放首波預購，貨量共達3萬盒，一盒50入裝，定價399元。

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▲21日晚上8點開放預購。（圖／萊禮生醫提供）

►萊爾富預購流程：



民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，接著便會收到一組「驗證碼」簡訊，只要將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃台繳費」，迅速完成「極光綠口罩」預訂。

此款如極光般的螢光綠口罩主打透過高彩度來為時尚衝出新高度，同時也要以繽紛色彩點綴秋冬冰冷的街頭，鋪上幸福女神的色彩。極光綠口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石陸續上市，實際販售時間則依通路公告為主。

►►其他販售資訊：



松果購物：

19日起將販售上好生醫「國旗款」及「迷彩款」醫療口罩，一盒50片裝，定價799元，每日開賣數量共50盒，售完為止。

PChome 24h：

20日下午2點將販售摩戴舒平面型醫用口罩，一盒50片裝，2盒一組售698元，每組帳號僅限購一次。

7-11：

21日早上11點將販售康乃馨立體醫療口罩（兒童專用），一盒30片裝，定價360元；限定OPEN POINT會員才可購買，數量有限，售完為止。