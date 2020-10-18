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南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：另組是熟客

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▲▼南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：熟客不能不接。（圖／東森新聞）

▲有民眾花28K包棟卻變同住。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

包棟鬧雙胞？有民眾到南投埔里某民宿住宿，沒想到跟老闆談好28K包下整棟8間房，進去後卻發現有其他客人入住，且晚上唱歌烤肉還被要求降低音量，讓他們非常無奈。對此，老闆娘也出面解釋，強調溝通時沒說「包棟」，且另批客人是長期配合的熟客。

入住客人在網路投訴，表示民宿老闆非常不老實，當初以28K一晚的價格包下屋內8間房，進去後卻發現有別人一起住，讓他們同學會相聚唱歌、打牌都受到限制，完全不盡興，「要不是我明天一早要去台北，這口氣我真的嚥不下去。」

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▲▼南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：熟客不能不接。（圖／東森新聞）

▲▼老闆娘表示，另組客人是長期合作的熟客。（圖／東森新聞）

▲▼南投28K包棟變同住！晚上被嗆安靜氣炸…老闆娘出面：熟客不能不接。（圖／東森新聞）

旅客表示，抵達才被告知有另組客人，雖然傻眼也只能默默接受，晚上10點多唱歌卻被另組客人反應太吵，只好幾個人摸摸鼻子去打牌，直到凌晨12點快1點時，另組客人又打來，態度不好地說「可不可以安靜一點」，且老闆娘事後僅口頭道歉，讓他們覺得沒誠意又傻眼。

老闆娘表示，另組客人是長期的熟客，因特殊原因才會延遲入住，且租給投訴者的是8間房間，並非整棟民宿，包棟的話要價3萬以上。據悉，該民宿的評價普遍負評，有人入住才發現沒房間，只能打地舖過夜，目前雙方都沒有對話紀錄，只能各說各話，而老闆娘也強調，未來不提供包棟出租，僅單獨出租房間。

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