賊穿熊貓制服社區放哨找人聊天　同夥翻牆潛屋搬2大袋...值33萬

記者邱中岳／新北報導

3名男子涉嫌在汐止一處民宅竊走30多萬元的財物，警方獲報後展開追查，發現3名嫌犯開車上汐止某社區，2人翻過後院後潛入，其中1名共犯還穿著foodpanda的制服喬裝外送員，目前已掌握嫌犯追查。

警方調查，3名男子在9月22日下午時分，開車至新北市汐止區的某山莊，其中1人在車上把風，另外2人則是翻過民宅圍牆破壞鐵門，並偷走珠寶、現金等財物，屋主發現清點損失約33萬元。

▲竊嫌穿熊貓外送員制服勘查地形，最後2嫌翻牆潛入陳女住家偷珠寶以及現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

甚至還有1名嫌犯身穿熊貓外送員制服，並頭戴紅色鴨舌帽偽裝成外送員，在附近勘查地形外還與其他住戶攀談。

警方獲悉後展開追查，發現2名嫌犯離開時手提2大袋物品離開，其中1人還穿著外送員的衣服，當時有目擊者見狀，還以為對方是來送別人點的餐點，沒想到卻是佯裝外送員掩人耳目。

警方目前也掌握嫌犯作案用的車牌，另外也積極調閱監視器釐清嫌犯逃逸方向，也呼籲民眾，應保管自身財物，以免到時成竊嫌覬覦的對象。

警方也在稍早通知34歲身穿熊貓外送員制服的的林姓嫌犯到案說明，目前也將持續追查其他2名共犯下落。

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