發現新型冠狀病毒！　美研究：恐透過豬隻傳播到人類身上

▲美國研究指出,出現在豬隻身上的冠狀病毒,可能就人類健康構成威脅。(圖/取自免費圖庫Flcikr)



實習記者劉雪兒/綜合報導

美國北卡羅來納大學最新研究指出,發現一種新型的冠狀病毒「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」(Sads-CoV),豬隻一旦感染,將患有腸胃道疾病。它與如今大流行的新冠狀病毒應屬於同一家族,皆被認為起源於蝙蝠,儘管還不能確定是否對人類健康構成威脅,不過唯一能確定的是,這將對豬肉相關的產業造成一定的衝擊。

根據First post報導,美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,豬急性腹瀉症候群冠狀病毒自2016年以來,在中國廣東省相繼出現感染病例,造成豬隻嚴重的腹瀉和嘔吐,在短短的5天內就有90%的豬隻死亡。

北卡羅來納大學流行病學教授格雷厄姆(Rachel Graham)表示,根據初步的資料顯示,這種病毒可以在人的氣道、肝臟和腸道細胞內自我複製,因此推斷出,其對人類健康可能具有一定的威脅性。不僅如此,這對於養豬業和相關食品業將構成更大的風險,甚至可能對大量出口肉類的國家,造成嚴重的經濟損失。

論文作者拉爾夫·巴里奇(Ralph Baric)說進一步說,儘管迄今為止尚不確定SADS-CoV是否會影響人類,但新冠肺炎的大流行可有效提醒人們,在動物中發現的許多冠狀病毒毒株,也有很大的可能會感染人類,因此更凸顯開發「對付」冠狀病毒的防禦措施。