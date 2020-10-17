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發現新型冠狀病毒！　美研究：恐透過豬隻傳播到人類身上

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▲美國研究指出，出現在豬隻身上的冠狀病毒，可能就人類健康構成威脅。（圖／取自免費圖庫Flcikr）

▲美國研究指出，出現在豬隻身上的冠狀病毒，可能就人類健康構成威脅。（圖／取自免費圖庫Flcikr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國北卡羅來納大學最新研究指出，發現一種新型的冠狀病毒「豬急性腹瀉症候群冠狀病毒」（Sads-CoV），豬隻一旦感染，將患有腸胃道疾病。它與如今大流行的新冠狀病毒應屬於同一家族，皆被認為起源於蝙蝠，儘管還不能確定是否對人類健康構成威脅，不過唯一能確定的是，這將對豬肉相關的產業造成一定的衝擊。

根據First post報導，美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，豬急性腹瀉症候群冠狀病毒自2016年以來，在中國廣東省相繼出現感染病例，造成豬隻嚴重的腹瀉和嘔吐，在短短的5天內就有90%的豬隻死亡。

北卡羅來納大學流行病學教授格雷厄姆（Rachel Graham）表示，根據初步的資料顯示，這種病毒可以在人的氣道、肝臟和腸道細胞內自我複製，因此推斷出，其對人類健康可能具有一定的威脅性。不僅如此，這對於養豬業和相關食品業將構成更大的風險，甚至可能對大量出口肉類的國家，造成嚴重的經濟損失。

論文作者拉爾夫·巴里奇（Ralph Baric）說進一步說，儘管迄今為止尚不確定SADS-CoV是否會影響人類，但新冠肺炎的大流行可有效提醒人們，在動物中發現的許多冠狀病毒毒株，也有很大的可能會感染人類，因此更凸顯開發「對付」冠狀病毒的防禦措施。

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